杜絕惡「視力」　張維倩號召助弱勢

2018年03月18日 18:14 中時 葉書宏

新北市議員參選人張維倩號召一起關心弱勢的視力問題。（葉書宏翻攝）

新北市議員參選人張維倩號召一起關心弱勢的視力問題。（葉書宏翻攝）

新北市議員參選人張維倩號召一起關心弱勢的視力問題。（葉書宏翻攝）

新北市議員參選人張維倩號召一起關心弱勢的視力問題。（葉書宏翻攝）

新北市議員張瑞山、新北市議員參選人張維倩、新北市驗光師公會副理事長黃群宸與「杜絕惡視力」聯盟的朋友們，今（18）日於中和區民德活動中心，共同舉辦「低收入戶與敬老眼鏡」贈送活動，除了提供基礎視力檢查之外，更倡導視力保健的重要。

張維倩表示，與新北市驗光師公會共同號召8位驗光人員（含4位驗光師）參與，希望能給需要的地方鄉親，看得清楚、看得仔細，不錯過人生中各項精彩的畫面，最重要的是，能夠看到最優秀的市議員參選人-張維倩律師，並在選舉過程中給予肯定與鼓勵。

張維倩認為，現在資訊發達，3C產品與手機便利，每次使用往往都超過數十分鐘，造成眼睛壓力與疲勞問題許久都不能恢復，因此，我們向鄉親朋友宣導，每次使用手機、電腦後，都應該要休息5至10分鐘，避免眼睛過勞與肌肉緊繃，也告訴鄉親只要養成讓眼睛適當休息的習慣，就能達到眼睛保護的效果，更提醒長輩朋友，隨著的眼睛功能逐漸退化，落實視力保健的方法更是重要。

黃群宸提到，過去也曾多次舉辦「杜絕惡視力」的活動，係因曾經遇到老師帶著弱勢家庭的學童到店中希望可以配免費眼鏡時，卻讓自己想起兒時眼鏡壞了，卻僅能用膠帶修復的困境，因此，積極投入免費協助弱勢配眼鏡的公益活動，未來希望能與市議員參選人張維倩及更多願意為弱勢發聲的朋友，持續為弱勢朋友的視力把關。

張維倩表示，每副眼鏡價值數千至數萬元不等，對於低收入戶及弱勢朋友而言，是沉重而又必需的負擔，因此，這次活動，除了響應黃群宸副理事長做公益之外，也要向鄉親報告。

她強調，未來擔任民意代表時，將會針對視力保健問題，向市政府爭取能夠充份照顧低收入戶及弱勢家庭的視力保障與配眼鏡服務，不讓弱勢朋友的視野受限，亦感謝每位熱心公益不遺餘力的「杜絕惡視力」聯盟的朋友們，因為大家熱心的付出才能讓弱勢朋友的視力保健有被把關的機會。

(中時)