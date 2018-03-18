小資族看過來！PRIME ONE牛排館幫你省荷包 祭出雙人用餐77折優惠

2018年03月18日 18:15 中時 徐力剛

「美國Prime達堡亞牧場28天乾式熟成肋眼牛排12 oz」外酥內軟牛肉香氣濃郁，單點價1980元＋10％、套餐價2980元＋10％、雙人套餐3780元＋10％。（圖片提供／台北花園大酒店）

「牛排」可說是西餐代表菜色，此次榮獲《台北米其林指南》餐盤推薦的台北花園大酒店「PRIME ONE牛排館」，即日起至4月15日推出期間限定優惠方案，兩人同行用餐享77折優惠（商業午餐套餐、包場不適用），以饕餮美饌款待重要的他。

PRIME ONE牛排館耗資百萬打造乾式熟成室，室內以喜馬拉雅岩鹽牆堆疊，特殊磚牆釋放鹽分有助增加肉品口感。PRIME ONE牛排館以澳洲和牛、美國牛為食材，透過乾、濕式熟成呈現牛排不同風味，主廚以台灣在地食材入菜，融合New Cuisine的西式套餐創造專屬餐飲盛宴。

老饕推薦「美國Prime達堡亞牧場28天乾式熟成肋眼牛排12 oz」，精選牛肉肋眼部位進行熟成靜置28天，口感更加有層次，再以攝氏1000高溫鎖住肉汁，搭配烤箱烤製，建議先品嘗牛肉原味，外層特有焦香味與軟嫩肉質在口中化開，建議搭配喜馬拉雅岩鹽、紅酒鹽或法國鹽之花品嘗。

西餐不可或缺的「波士頓龍蝦」強調新鮮度，無需過多調味以直火炭烤，厚實肥美龍蝦肉經咀嚼，微微甜味滿溢口中，蝦頭飽滿蝦膏與蝦黃，令人吮指回味。

(中時)