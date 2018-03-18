小資族看過來！PRIME ONE牛排館幫你省荷包 祭出雙人用餐77折優惠

PRIME ONE牛排館室內空間寬廣，大片玻璃窗設計採光極佳。（圖片提供／台北花園大酒店）

友善列印
中時
「美國Prime達堡亞牧場28天乾式熟成肋眼牛排12 oz」外酥內軟牛肉香氣濃郁，單點價1980元＋10％、套餐價2980元＋10％、雙人套餐3780元＋10％。（圖片提供／台北花園大酒店）

「牛排」可說是西餐代表菜色，此次榮獲《台北米其林指南》餐盤推薦的台北花園大酒店「PRIME ONE牛排館」，即日起至4月15日推出期間限定優惠方案，兩人同行用餐享77折優惠（商業午餐套餐、包場不適用），以饕餮美饌款待重要的他。

PRIME ONE牛排館耗資百萬打造乾式熟成室，室內以喜馬拉雅岩鹽牆堆疊，特殊磚牆釋放鹽分有助增加肉品口感。PRIME ONE牛排館以澳洲和牛、美國牛為食材，透過乾、濕式熟成呈現牛排不同風味，主廚以台灣在地食材入菜，融合New Cuisine的西式套餐創造專屬餐飲盛宴。

老饕推薦「美國Prime達堡亞牧場28天乾式熟成肋眼牛排12 oz」，精選牛肉肋眼部位進行熟成靜置28天，口感更加有層次，再以攝氏1000高溫鎖住肉汁，搭配烤箱烤製，建議先品嘗牛肉原味，外層特有焦香味與軟嫩肉質在口中化開，建議搭配喜馬拉雅岩鹽、紅酒鹽或法國鹽之花品嘗。

西餐不可或缺的「波士頓龍蝦」強調新鮮度，無需過多調味以直火炭烤，厚實肥美龍蝦肉經咀嚼，微微甜味滿溢口中，蝦頭飽滿蝦膏與蝦黃，令人吮指回味。

(中時)

杜絕惡「視力」　張維倩號召助弱… 鶯歌南興宮變身消防教室 民眾挑…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。