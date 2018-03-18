美國陸軍開發軍用口糧披薩 可常溫保存

2018年03月18日 18:47 中時電子報 江飛宇

美國陸軍納蒂克士兵裝備研究-開發中心(NSRDEC)的科學家研究如何將披薩變成軍用口糧(MRE)，他們已經克服製作與保存的障礙，預計在今年可以問世。

美國陸軍網(army.mil)報導，披薩相當受歡迎，在軍隊中也不例外，在沒有現做披薩時，就只能選擇冷凍披薩。但是即使如此，要吃上披薩也必須有加熱設備才行，這對正在野外偏遠地區戰鬥中的士兵而言就相當困難。不過納蒂克裝備開發中心接下這個任務，他們將要把披薩變成可以隨身攜帶的軍用口糧，能在攝氏28度的常溫環境保存3年。

納蒂克是與航太總署一同合作，因為太空食品很多方面與軍用口糧的規格和標準很類似，於是他們融合水份活性、pH質與創新包裝等技術，創造出可以不必冷藏的披薩，並且具有大家公認的風味，終於在實驗室中成功。

光是實驗室裡完成並不夠，還必須能夠在商業食品工廠中大規模生產，這就要調整生產流程，在進行了三次大規模測試，已確定軍用披薩可以在兩個不同的食品加工廠生產。

納蒂克的主管史蒂芬．莫迪(Stephen Moody)表示：「從實驗室到工廠是很重要的，這才能使我們開發的成果，變為可行的口糧，最終派發到前線。」

從2018年3月開始，第一批辣香腸披薩口味，將被組裝成軍用口糧，之後士兵們還將獲得其他不同的披薩，使他們在前線作戰時，仍可享用到不錯的伙食，這對維持士氣有很大的幫助。

(中時電子報)