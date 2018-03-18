世界最高技術水準 陸中科院研製新風洞

2018年03月18日 20:35 旺報 李鋅銅

大陸北京中科院高溫氣動力國家重點實驗室，正在研製新的風洞，模擬可以達到10到25馬赫。實驗室研究員韓桂來表示，目前美國最先進HYPULSE風洞的測試速度與中科院正在研製的新型風洞類似，中科院的新風洞將是世界最高的技術水準。

高超音速武器的發展最近越來越熱，先是俄羅斯曝光研製了多款時速在10到20馬赫的高超音速飛彈；然後美國五角大樓又透露，解放軍東風-17高超音速飛彈已經服役。大陸中國科學院高溫氣動力重點實驗室則透露，正在研製全球最先進的高超音速風洞系統，建成後將能模擬10到25馬赫的高超音速環境，堪稱是無與倫比的「大國重器」。

大陸已經建成JF-12和JP-10等多款高性能風洞，能夠模擬高超音速飛行器的飛行環境，像JF-12風洞本身的技術水平已經位居世界前列，長度高達265公尺，是全世界第一座能夠復現高超音速飛行環境的激波風洞，但這並非是大陸追求的終極目標，在大陸科學家的眼中，只有能夠模擬10到25馬赫的超級風洞才能滿足未來軍民高超音速飛行器的發展需要，這座風洞建成後，也將讓大陸相關領域研究向前邁進一大步。

大陸軍事專家表示，之所以研製這種世界領先的超級風洞，就是為了研製未來先進飛行器，比如說太空船、高超音速飛行器、高超音速飛彈等。從現狀來看，大陸風洞發展前景將十分大有可為。

(旺報)