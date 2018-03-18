獲贈油壓洗澡床廣愛教養院病友笑開懷

2018年03月18日 19:04 中時 李佳玲

神岡扶輪社捐贈生活輔具給苗栗廣愛教養院的院生，盼藉此拋磚引玉，吸引更多企業伸出援手。（李佳玲攝）

「社會上仍有許多溫暖！」苗栗大湖廣愛教養院近年財務吃緊，愛心捐贈年年下降，更苦無生活輔具讓照服員相當吃力。18日神岡扶輪社捐贈油壓洗澡床、電動樓梯機等等，將可讓院生過更好的生活，院方如獲至寶。

苗栗大湖廣愛教養院，長年缺乏獨自資募能力，得依賴政府與民間協助。近2、3年，院方人力逐漸出走，導致院內剩15位的照服員，要照顧53位的院生，人力明顯不足。廣愛教養院也指出，愛心捐贈年年下降，2017年的捐贈比2016年少了約160萬元，期盼能有更多的愛心企業伸出援手。

台中神岡扶輪社的社長劉文仁得知後，便號召社友與愛心人士，共同捐贈油壓洗澡床、電動樓梯機等等。劉文仁表示，廣愛教養院地處偏遠資源不足，第1次到院內時發現院生使用的床具都破損老舊不堪使用，院內的照服員年齡層都偏大，如果能有油壓洗澡床就能減輕照服員的辛苦，院生也能過更好的生活。

廣愛教養院行政組長鍾麗萍說，看著這些善心人士的義舉，心裡有著難以用言語形容的感動。院內過去常面臨缺乏生活輔具，照服員年紀都稍長，且院生大多屬重度與急重度的病患，照顧起難免有些吃力。希望能藉此拋磚引玉吸引愛心企業捐贈。

(中時)