林俊傑抱病巡演虛脫癱軟 保安緊急抬離現場

JJ一連2天在上海開唱。（翻攝林俊傑臉書）

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林俊傑（JJ）「聖所」演唱會17日起一連2晚在上海開唱，患重感冒數日的他，昨晚在台上自責不該生病，感性又幽默說：「其實這幾年我經過不少的努力，才能站上這個舞台，很遺憾今天不是我最佳狀態...你們儘量在我走音的時侯幫我Cover一下，破音時當沒聽到！今晚就不當行走的CD了。」沒想到3小時演出結束後，JJ一到後台瞬間虛脫癱軟，被保安緊急抬離現場。

JJ今晚在上海還有一場演出，徐佩雲表示JJ目前已無大礙，把握時間休息、恢復體力後，身體狀況一切正常，但表示JJ昨對自己感冒而影響演出非常沮喪，「他全力籌備了那麼久，覺得很對不起觀眾，但大家的鼓勵給他很多正能量」；今晚登台前，JJ不忘替自己加油打氣，喊話「今晚，再戰（站）一場上海」！

JJ此次巡演克服怕高恐懼，頭朝下倒吊在6米2高度的半空中現身，180度旋轉後獻唱〈一千年以後〉開場，危險動作令人捏冷汗，他經紀人徐佩雲說：「JJ完全用『意念』克服，機械經過3個月設計和反覆測試，做足準備才上去。」

特別的是，這次巡演由JJ成立的製作公司JFJ Productions主辦，「聖所」成功開唱，象徵JJ演藝事業版圖擴大、涵蓋範圍更廣，日後是否為其他藝人打造演唱會？徐佩雲未否認，表示：「JJ沒想太多，就是希望能好好製作一場真正傳達他音樂理念的演唱會。」

(中時)

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