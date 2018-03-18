藍委控黑手干預歐華年會 僑委會駁斥

2018年03月18日 19:04 中時 陳建瑜

針對國民黨立委江啟臣指控，僑委會黑手干預「歐洲華僑團體聯誼會年會」（歐華年會）活動，導致歐洲僑會分化，致使活動停辦。僑委會今對此表示，指控並非事實，並強調該會近年來出席代表逐年減少、出席人員代表性日減，逐漸失去僑社動能等問題，必須正視，不能不予協輔調整。

歐華年會主委呂胤芳曾在本月17日發表聲明，僑委會新制訂的辦理原則及變革之下的第44屆歐華年會，在其多方努力下，因於變革與傳統間無法平衡，爰宣布停辦本屆年會。

僑委會對此表示，雖表遺憾，惟仍尊重，由於該年會各國籌備委員之間溝通不足，造成部分人士誤解，他們將儘快再與各界溝通，以期有一個圓滿的結果。

對於江啟臣指控僑委會黑手干預，僑委會澄清，調整緣由是因歐華年會近年來出席代表逐年減少、出席人員代表性日減、「會後旅遊行程逐漸取代實質議程」，及會議議題徒具形式，逐漸失去僑社動能等問題，必須正視，不能不予協輔調整，重新賦予動能，以維護歐華年會之意義及影響力。

調整方式，僑委會表示，首先，由各外館推薦僑委會具名邀請歐洲僑界人士、僑務榮譽職人員及重要僑界社團代表人士參加會議，以提高出席人員之代表性，目的在表現本會對歐洲各個國家地區僑界領袖之重視，藉以提高渠等與會之意願，同時兼顧僑社代表衡平性

其此，務實考量會議效率、議事流暢及經費支出等因素，不再形同以往追求龐大與會人數，改以120人至150人之規模為度，使主辦單位不需擔心參與人數之多寡，以及籌募經費，並使與會代表能積極關心國事、具體建言、聚焦議事，以達到鞏固團結僑社，支持台灣，布局歐洲的目的。

僑委會坦言，上述調整後，僑界確有因未盡瞭解本會初衷而有不同意見，經本會持續向呂胤芳及該會僑領婉釋說明，多數僑領均表認同理念，支持調整；呂胤芳於106年10月下旬專程回國拜會本會，就本屆年會主旨、辦理方式及預期目標等議題充分交換意見。

僑委會強調，所有邀請名單都是由外館推薦，並由籌備委員會發函邀請，採雙軌進行，所稱黑箱云云，並非事實。僑界出現不同意見，如邀請方式等，本會均參據建議彈性調整，消弭質疑，以擴大共識。

(中時)