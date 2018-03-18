獨家》李敖逝世 黃安哀痛爆他們曾這樣約定

2018年03月18日 19:07 時報周刊 林彥君

作家李敖罹患腦幹腫瘤，近日病況轉危，今天上午10點59分安然離世，享壽83歲。黃安近期僅知道李敖生病，早上看到李敖過世的新聞相當傷心：「當下矇了，覺得頭被打一棍的感覺。」認為李敖逝世，台灣是一項損失，他視李敖為心靈導師，李敖的離開也讓他感覺「心裡少了一塊」。

黃安認為很多人都說會自稱讀過李敖的書，他不以為然，他說《李敖大全集》目前有40冊，每一本他都有細讀，無奈李敖本要在80歲要再出40冊《李敖大全集》，之後傳出身體狀況不佳，至今仍未出版成缺憾。

他透露和李敖有私交，回憶第一次和兩人見面，是去聆聽李敖的演講，會後黃安拿一本《文化頑童．李敖》衝第一個請李敖簽名，但該篇著作並非李敖本人所撰寫，李敖當下愣住對他說「這不是我的書」，黃安回「但是也是在寫你啊」，李敖被當下黃安的熱情感動，認為黃安真的很喜歡他的著作就欣然簽名了，從此兩人也搭起友誼橋樑。

黃安認為李敖個性直爽，有一次他和李敖坐在車內聊天，因為天氣炎熱，車未熄火開著冷氣，彼此無話不談聊了2小時，直到車沒油了黃安才問李敖：「為什麼不請我到你家聊天呢？」李敖回應：「因為你黃安在我心中還是王八蛋，有一天不是王八蛋再到我家。」

他透露李敖很喜歡跟他比，黃安曾到《李敖笑傲江湖》節目錄影時探班，他印象非常深刻，和李敖一起在八德路吃牛排館，平常「不茶、不酒、不咖啡」的李敖和黃安正好相反，但李敖卻跟服務員說餐點要跟黃安一樣，連牛排都要五分熟，點完餐還跟黃安說「我為什麼要輸給你？」

他透露當時知名度比李敖高，牛排館服務員還拿牛排盤找黃安簽名，讓李敖吃味地說「黃安你混得比我好，多抬舉我，給我賺錢的機會。」最後服務員為了公平，也拿了「咖啡杯底盤」請李敖簽名，兩人的簽名盤子還被擺在櫃台上展示，黃安很懊悔當下沒有把簽名盤拍攝下來紀念。

交情深厚的兩人曾說好要一起出專輯，黃安譜曲、李敖填詞，預定專輯要走情歌路線，黃安還因為李敖一口答應要創作，還送了10張Playboy A片做謝禮「自修」，他透露李敖看完還跟他說「畫質還不錯」。後來李敖在2000年決定選總統，他們一起吃飯，也是最後一次聯繫，李敖還叮嚀黃安之後再跟他聯絡「因為會落選」，他也不敢催李敖給歌詞進度「因為怕被他告」，最後詞沒作完李敖離開人世，也成黃安的遺憾。

之後黃安事業重心轉往大陸，李敖搬家後，他試著打電話到住處，但是每次都是一位菲傭接電話，菲傭都用台語回他「不在」，讓他就此和李敖失去聯繫，他不曾用社群網站聯繫他，他非常了解李敖「他不搞這些，微博也不是他經營」。

(時報周刊)