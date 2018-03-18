國民黨台南市長初選民調未定案 參選人仍各跑各的

前台南大學校長黃秀霜參加台灣海南民間交流總會成立大會。（黃秀霜陣營提供）

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前行政院政委高思博（前排黑衣者）與粉絲團網友相見歡。（高思博陣營提供）

民進黨台南市長人選已確定黃偉哲出馬，國民黨台南市長初選機制還喬不定，前台南市警察局長陳子敬、前台南大學校長黃秀霜皆同意採二階段民調，前行政院政委高思博仍堅持民調一次決勝負，國民黨台南市黨部主委謝龍介表示仍持續協調，3人假日仍各自跑行程尋求支持。

黃秀霜18日出席一群來自海南島新住民組成的台灣海南民間交流總會成立大會，多數為大陸海南島籍配偶，他們希望透過組織協助，解決離鄉背井各種問題，並推動兩岸和平發展。黃秀霜以大台南婦女會理事長身分出席，強調攜手民間力量，共創兩岸和平與繁榮。

黃秀霜認為大陸的新住民朋友近年來逐漸增加，已成為台灣社會一股新的力量，台灣應該積極攜手新住民朋友，透過民間的力量搭起兩岸交流的橋梁，為兩岸交流注入更多新活力。

高思博積極耕耘網路新世代，他的A Po粉絲專頁按讚人數今年1月下旬突破5000人，至今已有 7600人，18日下午與40位網友在十八卯茶屋聚會，接受網友麻辣問。

陳子敬18日未有公開行程，但私下仍持續拜訪基層，聽取朋友建議，尋求基層支持。

謝龍介表示，台南市泛藍與在野聯盟檯面上已整合出國民黨籍的高思博、黃秀霜與無黨的陳子敬角逐台南市長代表權，過去這項台南市長選舉的初選都在5月定案，因此今年的時程也不算遲，但民調機制可望在兩周內先協調定案。

(中時)

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