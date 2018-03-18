「我告你喔！」 李敖一句話讓自由時報多賠40萬

2018年03月18日 19:42 中時電子報 吳家詮

被稱「訟棍」的李敖走了，生前他最常掛在嘴邊的口頭禪就是「我告你喔！」，李敖粗估至少出庭300次，連他自己都忘了告過多少人，他自己說，訴訟重要的是過程，而不是結果，整個訴訟過程，其實是很有趣的。因此很多被他告的人，到後來和解都成了他的好朋友，但是有回告《自由時報》誹謗，因為他的一句話，硬是讓法官，從原本判罰十萬元，提高到五十萬元。

那次是《自由時報》報導李敖開車闖紅燈的新聞，這事情其實是李敖上邱彰節目說的笑話，結果他就一狀告《自由時報》誹謗。法院要林榮三賠李敖10萬元，李敖「不服」提上訴，他對法官說，「你判10萬元不是看不起我，是看不起『大土蛋』林榮三，他這麼有錢才賠款10萬？」法官最後判賠他50萬元。

就如李敖自己說的，他不是喜歡告人，而是喜歡享受訴訟的過程樂趣，陳文茜說，李敖這被子幾乎只告男人，不告女人，但有次讓他「破例」了，就是小S一句「李敖暗戀張蘭」，讓李敖相當氣憤，堅持對小S提出加重誹謗，並對王偉忠提出妨害姓名權及妨害名譽官司。

李敖認真的態度，讓小S和節目製作團隊氣氛顯得有點僵，不過在雙方透過懇談、溝通，早前放話要上《康熙》辯論的李敖，上了節目前一改口風，「我根本沒生氣，今天應該算是和解，但小S請了壞律師，應該先把律師趕走。」，一句話也化解了彼此疙瘩，成了好朋友。

1983年《秋海棠雜誌》刊登一篇文章攻擊李敖，當時《秋海棠雜誌》發行人是郁慕明，李敖當然一狀告上法庭。郁慕明回想當年打官司，雖然兩人正在交手，但過程中雙方也很和氣，還很常約喝咖啡聊天。

當時郁慕明有意和解，李敖開出的條件是要郁慕明退出國民黨就願意和解。但是當時郁告訴李敖，說他是忠貞國民黨員，不可能「退黨」的；於是李敖改口要求郁慕明買下他林肯大廈的一間套房，他賣180萬賣不掉，要郁慕明花360萬買下，郁慕明答應後兩人才和解，不過幾年後房價開始漲，郁慕明因此賺了不少。

被稱為「訟棍」的李敖，被他告的人，從達官貴人，到藝人、媒體都有，連總統、五院院長都不放過，1988年蔣經國總統過世，李敖就以「遺囑上的見證人簽名是到靈堂才簽的」為由，向台北市地檢處以偽造文書罪名告發遺囑上簽字的李登輝、俞國華、倪文亞、林洋港、孔德成、黃尊秋等人偽造蔣經國的遺囑；同年3月，台北地檢處偵查終結，認為沒有犯罪的刑責，予以結案。

(中時電子報)