李玉璽認愛收祝福 畢書盡私約寶弟操肌

電影女主角王宇兒和男主角李玉璽（右）。（星泰娛樂提供）

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王宇兒（左起）、李玉璽、王郁惠、畢書盡、林映唯、寶弟出席預售見面會。（星泰娛樂提供）
李玉璽（左）跟畢書盡在片中疑似有BL情境。（星泰娛樂提供）

導演王郁惠昨率李玉璽、畢書盡等演員出席電影《有一種喜歡》預售見面會，電影集結所有人的「第一次」，是畢書盡、葛兆恩（寶弟）、王宇兒的電影處女秀，也是王郁惠首支長片作品，亦是李玉璽認愛《大學生了沒》班底溫妮後的首曝光。

李玉璽在電影中飾演「無妹不撩」的校園男神，被問到戲裡花心戲外如何看待感情，他說：「有的話都會承認。」日前他也大方承認與溫妮的姊弟戀進行中，不避諱說：「消息出來之後很被祝福，謝謝大家！」

目前曝光的預告讓許多粉絲覺得電影是走BL路線，問及畢書盡對李玉璽親女生是否吃味？畢表示：「我們是好兄弟，我對他打不下去也親不下去。」李在旁吃醋說：「其實戲外大師兄畢書盡跟寶弟是一對，他們都一起健身。」也因寶弟的身材好，遭導演拱票房破億就得脫，三位男演員異口同聲：「那我們一起脫襪子。」

此外畢書盡也透露，有了電影初體驗後下一次想嘗試反派，「我很想挑戰懸疑片，演變態的殺手角色。」李玉璽笑虧：「其實你本來就是個變態。」電影《有一種喜歡》3月30日全台上映。

(中時)

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