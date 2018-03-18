李敖曾與「台灣第一美人」當夫妻115天！惜未能如願和解前妻胡因夢

2018年03月18日 19:45 中時 林淑娟

李敖、胡因夢婚姻僅維持3個月。(資料照，沐春堂提供)

大師李敖18日因病辭世。他一生與演藝圈淵源頗深，最為人熟知的是風流多情的他與曾是「台灣第一美人」的胡因夢有過115天的短暫婚姻，才子佳人的組合曾是一段佳話，不料最後卻變調成為怨偶。李敖一生快意恩仇，看不慣的就開罵，但前妻胡因夢等「仇人」卻成了他罹癌自知不久人世後想和解的對象之一，他生前曾想在優酷開節目《再見李敖》，與家人、朋友和仇人做最後告別，據悉胡因夢也在受邀之列，但這個願望在他撒手離世後已無法實現。

李敖曾誇胡因夢「又漂亮又漂泊，又迷人又迷茫，又傷感又性感，又不可理解又不可理喻的」。當時他追求胡因夢時，身邊已有女友劉會雲，他拿210萬元台幣補償劉會雲，被他誠意感動胡因夢媽媽還宣稱：「全台灣配得上我女兒的就只有李敖一人！」雖然事後李敖又後悔了，對胡媽媽說：「我已經給了劉會雲210萬，您如果真愛女兒，也該拿出210萬的『相對基金』才是。」但胡因夢仍在1980年5月嫁給了大她18歲的李敖。但嫁給李敖還不到一星期，她被封殺，1980年8月，李敖和胡因夢簽了離婚協議，這段婚姻只維持了115天。李敖後來情定小他30歲的妻子王小屯，2人婚後生下一子一女李戡和李諶。

李敖曾解釋：「她是國民黨演員，國民黨說妳怎麼可以跟這個叛亂分子勾肩搭背呢？國民黨就打擊她，不許她演電影跟主持金馬獎，一在家她就跟我吵架，我哪受得了！」但胡因夢後來駁斥，透露2人離婚是個性不合，加上李敖和蕭孟能的財產侵占官司，後來胡因夢出庭做證，導致李敖敗訴後入獄半年，聲譽掃地，也讓李敖和胡因夢，徹底反目成仇。

李敖還曾在和胡因夢離婚時發表了一篇聲明：

一、羅馬凱撒大帝在被朋友和敵人行刺的時候，他武功過人，拔劍抵抗。但他發現在攻擊他的人群里，有他心愛人布魯塔斯的時候，他對布魯塔斯說：「怎麼還有你，布魯塔斯？」於是他寧願被殺，不再抵抗。

二、胡茵夢是我心愛的人，對她，我不抵抗。

三、我現在宣布我同胡茵夢離婚。對這一婚姻的失敗，錯全在我，胡茵夢沒錯……由於我的離去，我祝福胡茵夢永遠美麗，不再哀愁。

離婚後的李敖很喜歡調侃胡因夢。曾有記者問李敖：「胡因夢那麼美，對你又那麼痴心，為什麼你捨得離棄她？」李敖回：「我是個完美主義者，有一天，我無意推開沒有反鎖的衛生間的門，見蹲在馬桶上的她因為便秘滿臉憋得通紅，實在太不堪了。」胡因夢對此則淡然回應：「同一個屋檐下，是沒有真正美人的。」

胡因夢離婚後多年，曾在部落格透露兩人當年離婚情景，「當天下午李敖拿著一束鮮花，打著我送他的細領帶，在律師的陪同下來到世界大廈準備和我簽離婚協議書。」、「當他和我握手的那一刻，我突然很清楚地意識到我們之間雖然歷經一場無可言喻的荒謬劇，但手心傳達出來的訊息還是有情感的，於是緊繃的鬥志一瞬間完全瓦解。我的心一柔軟，眼淚便止不住地泉湧，我為人性感到萬分無奈。沒有一個人不想愛與被愛，即使堅硬如李敖者也是一樣，然而我們求愛的方式竟然是如此扭曲與荒唐，愛之中竟然摻雜了這麼多的恐懼與自保。」

李敖與胡因夢當年所簽的離婚協議書，也在37年後的2017年11月首次曝光，並在12月松山文創園區沐春堂拍賣展上拍賣，拍賣物除了兩張離婚協議書外，還有12張照片與李敖題的詩。

(中時)