SBL》龍頭爭奪戰！璞園強壓裕隆搶占第1

2018年03月18日 20:30 中時電子報 黃及人

挾著主場周最終日吸引破5000名球迷進場聲援的旺盛氣勢，新北裕隆18日與桃園璞園上演龍頭爭奪戰，可惜受到連3天出賽影響，裕隆73比78不敵璞園，不僅把龍頭地位讓給璞園，裕隆也在本季對戰落居1勝3敗的不利位置。

「或因新北市長朱立倫，以及裕隆集團董事長嚴凱泰、裕隆男籃董事長陳麗蓮等貴賓都來了，我們打得太緊繃，確實抗壓性不太夠，」裕隆執行教練魏永泰表示，「起碼現在能夠處理一些季後賽可能出現狀況，我想也算好事。」

如今璞園距離搶下本季例行賽第1的魔術數字只剩下「2」，可是魏永泰一點也不擔心，強調反正就算打進冠軍賽，對手也不一定是璞園，「我們無論在季後賽次輪碰上金酒或達欣，我們也不會怕，畢竟季後賽什麼都還沒確定。」

璞園總教練麥班達賽後表示，最近每場比賽的氛圍，都跟季後賽一模一樣，「我在季前目標設定可以拿下每隊對戰優勢，如今雖拿對上裕隆的對戰優勢，我仍不斷提醒球員，要靠自己去拚例行賽排名第1，不要想靠別人輸球。」

攻下全隊最高20分的李啟瑋說：「我們整個禮拜都在練習對上裕隆的戰術，我想我們做好教練交代的細節工作，且會努力變得更好。」陳堅恩也有12分、7助攻與6籃板，「新台灣人」戴維斯帶傷上陣仍拿10分、11籃板。

前役因為膝傷復發缺陣的戴維斯表示，他的膝傷狀況還可以，接下來仍需仔細觀察恢復情況，「我想最重要的還是我們團隊化學效益還不錯，今晚啟瑋跳了出來，就連替補後衛吳家駿表現也很稱職，團隊防守更是出色。」

(中時電子報)