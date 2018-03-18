賴清德「乾淨的煤」似曾相識 林郁方驚爆國外慘敗經驗

行政院長賴清德。（資料照片，姚志平攝）

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中時電子報

行政院長賴清德說：「深澳電廠使用乾淨的煤，設備是超超臨界機組，排放的汚染跟天然氣差不多。」國政基金會外交及國防組召集人林郁方卻驚爆，這番話聽來好熟悉，美國南方電力公司也曾說出幾乎一模一樣的話，卻慘遭失敗！

林郁方在臉書指出，美國南方電力公司(Southern Company)當年在密西西比州肯波縣(Kemper)蓋電廠時，宣稱將動用30億美金，採用最新科技，把該州取之不竭(40億噸)的褐煤，轉變成「乾淨的煤」，燒出和天然氣一樣「乾淨的氣體」，作為發電的燃料。2010年6月3日，肯波電廠正式開工，卻在2017年7月花完70億美金之後，宣布計畫失敗，改用天然氣發電。這也證明，人類目前的科技，無法解決燃煤對空氣造成的高度汙染。

他不禁說，整個民進黨政府沒有一個人知道這個失敗的計畫嗎？或者知道卻不敢提醒賴院長呢？為了反核，整個政府只好睜眼說瞎話？

林郁方點出，蔡英文總統誓言台灣在2025年將成非核家園，而且到時燃煤發電將從目前台灣總發電量的45%降為30%。現在離2025年只剩6年多，民進黨政府還急著加蓋深澳燃煤電廠，您還相信蔡英文的保證會兌現嗎？

林郁方酸說，台灣以外銷詐騙集團聞名於世！一點都不奇怪！「蔡政府本身不就是最大的詐騙集團嗎？」至於賴揆引以為傲的所謂「超超臨界機組」，聽來好像真的很厲害，那是「靈界」來的嗎？

(中時電子報)

文章來源：林郁方臉書

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