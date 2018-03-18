沒見到李敖最後一面 李文打訴訟認爭產「要到5％也開心」

2018年03月18日 20:33 中時電子報 施品瑜

知名作家李敖今（18日）辭世，享壽83歲，長女李文隨後在臉書發7點聲明，表示會打「親子關係」的訴訟，爭取認祖歸宗，而稍早她接受媒體訪問，更聊起與父親現在的太太、家人們之間的關係，並坦言要打訴訟的原因之一，就是要爭財產。

據《蘋果日報》報導，李文表示和李敖已10年沒見面，爸爸過世前，也希望兩人別再見面，她認為父親應是為了現在的家庭才有所顧慮，就連她現人在台北，也沒見到對方最後一面，但是不是因為小媽或弟妹的關係，才讓她和父親無法見面？李文則回應不敢確定，並稱父女倆其實本來就少見面，只剩血緣關係，今天她聽聞父親病逝也沒哭，但昨天倒是突然頭痛，讓她不禁覺得可能是對爸爸離世的預感。

李文自認脾氣不好，而爸爸也知道，便總擔心她和小媽、弟妹們會起爭執，過去才會希望她別去找他，尤其弟弟李戡出生後，李敖就只有去探望母親（李文的奶奶）的時間才會和她相見，而距離兩人最近一次見面是在北京，且已是10年前的事。

談到李敖現在的家人們，李文說：「我們王不見王，價值觀不同」，直言和同父異母的弟弟、妹妹完全沒往來，透露李戡以前在北大就學時，她曾想說可照顧對方，但弟弟不需要就罷。而有回小媽曾對外表示李戡是李家第一個博士，這讓李文聽了相當不滿，「我也是博士，這句話對我不尊重，後來有人問她，她說不認識李文，沒有把我放在眼裡」。

而李文稍早宣布要打親子訴訟，相關證明文件已準備好，其實她不只是為了認祖歸宗，還大方坦承就是要與小媽、同父異母弟弟、妹妹爭產，她說爸爸的財產不多，但小媽和其兒女都沒在賺錢，「我就是不甘心，就算要到5%財產我也開心」。

(中時電子報)