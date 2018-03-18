最大航空引擎GE9X首飛 幾乎與波音737同寛

2018年03月18日 21:21 中時電子報 江飛宇

通用動力推出了世界上體積最大的渦輪扇噴射引擎GE9X，幾乎與波音737客機的機身一樣寬。GE9X在3月14日首次飛上天空，測試平穩成功。

大眾機械(popular mechanics)報導，GE9X是為波音777X客機所設計的，它的進氣風扇直徑達到134吋(3.4公尺)，引擎長達超過11呎(3.5公尺)，推力達到10萬磅(4萬5千公斤)，必須重新設計與機翼的掛載方式，才能留出夠大的離地間隙，提供充足的升力。

不過波音777X還在研發中，所以首次試飛是用相當成熟的「空中巨無霸」波音747-400為平台，在這架測試機上僅安裝了1具GE9X引擎，另外3具引擎仍是GE CF6引擎，工程師當然已做好配重管理，不會造成左右重量不平衡。首次飛行持續了四個多小時。試飛員完成了整個測試清單，對引擎的多個系統進行評估。

GE9X項目總經理泰德．蘭寧(Ted Ingling)說：「團隊花了幾個月的時間準備這次飛行測試，他們的努力在今天有了成果，這是一次完美的首飛。之後還將進行數個月的測試，以累積GE9X在各個飛行階段的表現。」

GE9X應用了各種最新的材料科技，包括複合材料、3D列印、耐光耐熱陶瓷等技術。風扇葉片數量則從22個減少到16個，這些技術有效減輕引擎重量，使它不致於對飛機的機翼有太大的負擔。

通用動力表示，波音777X客機已有國泰航空、阿聯酋航空、漢薩航空、阿提哈德航空、卡航航空訂購，因此GE9X引擎也預計製造700多具。波音希望波音777X客機可以在2019年初完成首架，屆時GE9X引擎將與波音777X正式匹配。

(中時電子報)