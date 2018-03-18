這5星座在職場最受歡迎 老闆認證「真的」

2018年03月18日 21:26 中時電子報 余弦妙 文/邱映慈、編輯/

在職場面試時，想搶得先機除了要有漂亮履歷，其實還有一項不得不提，就是「星座」在12星座之中，總是有那麼幾個星座相較搶眼，也更加有機會博得老闆青睞，以下將整理出5個最受老闆歡迎的星座，快來看看你是否在其中。

▲第五名 摩羯座

老闆喜歡我哪一點？喜歡你重視實效，一言不合就工作的態度！

電腦是你的武器，橫掃職場千軍萬馬，但切記該放下屠刀的時候就要學會放棄，說不定哪天就成佛了呢？忙工作也要注意日常生活哦～

▲第四名 天蠍座

老闆喜歡我哪一點？喜歡你一心忙工作對我愛答不理。

天蠍高冷原因有二，一是你不是他想暖的人，二是真的沒有時間！畢竟覺很好睡、遊戲很好玩，不想因為無關緊要的人浪費時間。

▲第三名 金牛座

老闆喜歡我哪一點？喜歡你務實又固執忙工作的樣子。

喜歡你認真的眼神，固執堅定更迷人。金牛座的存在就是為了告訴你們：你覺得我固執、一根筋、應變能力差，嗯，你覺得沒錯。

▲第二名 天秤座

老闆喜歡我哪一點？喜歡你的高EQ和外交公關能力。

以前覺得那些能言善道的人一定很無能，瞭解後發現人家樣樣都比你強，還是多讀讀二毛發表的《論能說會道的重要性》吧！

▲第一名 處女座

老闆喜歡我哪一點？喜歡你細心認真的樣子。

俗話說：認真你就輸了。但不認真一回，你怎麼知道自己是怎麼輸的，輸的有多慘呢？

被老闆看重自有他的道理，多看別人的優點，將有助於提昇自我！

(中時電子報)