這5星座在職場最受歡迎 老闆認證「真的」

在職場上最受老闆喜愛的5個星座。(圖/shutterstock)

友善列印
中時電子報
文/邱映慈、編輯/

在職場面試時，想搶得先機除了要有漂亮履歷，其實還有一項不得不提，就是「星座」在12星座之中，總是有那麼幾個星座相較搶眼，也更加有機會博得老闆青睞，以下將整理出5個最受老闆歡迎的星座，快來看看你是否在其中。

▲第五名 摩羯座

老闆喜歡我哪一點？喜歡你重視實效，一言不合就工作的態度！

電腦是你的武器，橫掃職場千軍萬馬，但切記該放下屠刀的時候就要學會放棄，說不定哪天就成佛了呢？忙工作也要注意日常生活哦～

▲第四名 天蠍座

老闆喜歡我哪一點？喜歡你一心忙工作對我愛答不理。

天蠍高冷原因有二，一是你不是他想暖的人，二是真的沒有時間！畢竟覺很好睡、遊戲很好玩，不想因為無關緊要的人浪費時間。

▲第三名 金牛座

老闆喜歡我哪一點？喜歡你務實又固執忙工作的樣子。

喜歡你認真的眼神，固執堅定更迷人。金牛座的存在就是為了告訴你們：你覺得我固執、一根筋、應變能力差，嗯，你覺得沒錯。

▲第二名 天秤座

老闆喜歡我哪一點？喜歡你的高EQ和外交公關能力。

以前覺得那些能言善道的人一定很無能，瞭解後發現人家樣樣都比你強，還是多讀讀二毛發表的《論能說會道的重要性》吧！

▲第一名 處女座

老闆喜歡我哪一點？喜歡你細心認真的樣子。

俗話說：認真你就輸了。但不認真一回，你怎麼知道自己是怎麼輸的，輸的有多慘呢？

被老闆看重自有他的道理，多看別人的優點，將有助於提昇自我！

(中時電子報)

南投縣陶藝學會理事長 添興窯父…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。