美核潛艦神勇！9年前遭撞歪、現衝破2公尺北極冰層

2018年03月18日 21:42 中時電子報 何宜玲

2009年，哈特福德號的指揮塔遭到撞歪，看起來很像快要斷掉，經過修復後，今年軍演仍有很好的表現。(圖/網路)

9年前曾遭嚴重受傷的美國海軍哈特福德號，經過長達2年的修復之後，性能不但沒有打折，反而在最近的軍事演習中，一舉突破2公尺北極冰層，真的相當神勇！

綜合外媒報導，美軍在北極展開2年1度、為期5周的ICEX軍事演習，自本月7日起，共出動2艘核潛艦，與英國1艘核潛艦進行聯合訓練。美軍在阿拉斯加海岸以北280公里的浮冰上，建立1座能夠容納50人的營區，並將物資空投進入這座臨時搭建的兵營。

美國海軍洛杉磯級核動力潛艦哈特福德號(USS Hartford)與海狼級康涅狄格號(USS Connecticut)，日前成功在營區附近厚達將近2公尺的冰層，衝破浮冰上浮，相當勇猛。

值得令人注意的是，參加這次演習的哈特福德號核潛艦，曾經在2009年3月19日，和美軍聖安東尼奧級登陸艦新奧爾良號相撞，當時發生巨大撞擊，釀成15名軍人受傷。

這次嚴重的意外造成哈特福德號在水面上的「指揮塔」，也就是突出的直立結構部分遭到撞歪，歪掉傾斜的部分與水面下的潛艦本體分裂開來，看起來差點被撞斷了，損壞嚴重。新奧爾良號則是撞破船底，漏了近10萬公升的燃油。

哈特福德號因此進廠維修，整個維修過程長達2年之久，耗資1.2億美元(約新台幣35億元)，終於在2011年重返海上，繼續效力美軍，執行任務。最近它參加北極的軍事演習，戰力並未因此打折，反而突破2公尺北極冰層，相當厲害！

由於全球氣候不斷暖化，讓軍事大國開始重視起北極的戰略重要性。美國和俄國早在冷戰時期就開始爭奪北極，即使在冷戰結束後，美國也不曾停止在北極的活動。

(中時電子報)