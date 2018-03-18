美核潛艦神勇！9年前遭撞歪、現衝破2公尺北極冰層

美國海軍洛杉磯級核動力潛艦哈特福德號衝破冰層到達地面。(圖/網路)

友善列印
中時電子報

2009年，哈特福德號的指揮塔遭到撞歪，看起來很像快要斷掉，經過修復後，今年軍演仍有很好的表現。(圖/網路)

9年前曾遭嚴重受傷的美國海軍哈特福德號，經過長達2年的修復之後，性能不但沒有打折，反而在最近的軍事演習中，一舉突破2公尺北極冰層，真的相當神勇！

梟龍雙座機再晉級！巴基斯坦首飛成功

綜合外媒報導，美軍在北極展開2年1度、為期5周的ICEX軍事演習，自本月7日起，共出動2艘核潛艦，與英國1艘核潛艦進行聯合訓練。美軍在阿拉斯加海岸以北280公里的浮冰上，建立1座能夠容納50人的營區，並將物資空投進入這座臨時搭建的兵營。

美國海軍洛杉磯級核動力潛艦哈特福德號(USS Hartford)與海狼級康涅狄格號(USS Connecticut)，日前成功在營區附近厚達將近2公尺的冰層，衝破浮冰上浮，相當勇猛。

值得令人注意的是，參加這次演習的哈特福德號核潛艦，曾經在2009年3月19日，和美軍聖安東尼奧級登陸艦新奧爾良號相撞，當時發生巨大撞擊，釀成15名軍人受傷。

這次嚴重的意外造成哈特福德號在水面上的「指揮塔」，也就是突出的直立結構部分遭到撞歪，歪掉傾斜的部分與水面下的潛艦本體分裂開來，看起來差點被撞斷了，損壞嚴重。新奧爾良號則是撞破船底，漏了近10萬公升的燃油。

哈特福德號因此進廠維修，整個維修過程長達2年之久，耗資1.2億美元(約新台幣35億元)，終於在2011年重返海上，繼續效力美軍，執行任務。最近它參加北極的軍事演習，戰力並未因此打折，反而突破2公尺北極冰層，相當厲害！

由於全球氣候不斷暖化，讓軍事大國開始重視起北極的戰略重要性。美國和俄國早在冷戰時期就開始爭奪北極，即使在冷戰結束後，美國也不曾停止在北極的活動。

(中時電子報)

文章來源：US Navy: Floating US Military Base in Arctic Accompained by 3 Nuclear Submarines

美國陸軍開發軍用口糧披薩 可常… 梟龍雙座機再晉級！巴基斯坦首飛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。