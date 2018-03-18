推低碳城市 孫大千：打造台北專屬的「味道」

2018年03月18日 21:43 時報周刊 林彥君

爭取代表國民黨參選台北市長的前立委孫大千，今在臉書提出「改造台北八部曲」的第五項政見，認為都市更新並不單是建築重建及整建，應是區域的整體環境的改善，徹底改善工作條件及居住品質，要讓台北成為會呼吸的低碳城市。

他認為都市更新不該只是「點的都更」，未來政府部門針對都市更新地區要提出全面的設計定位及規畫，他表示應將城市的「微氣候調整」納入都市更新工程的一部分，並藉城市氣候的創造及調整，給予「都市更新增額容積獎勵」。認為都市更新應形塑一個怡人的「城市氣候」，讓區域中感受到安全、舒適及健康，他也提出會繼續擴大推動降低都市排碳量，增加大眾運輸的使用。

以下為孫大千臉書全文：

《孫大千的「改造台北八部曲」之五：「Taipei Comfort：會呼吸的低碳城市」。》

台北市要怎麼樣才能貢獻地球正能量呢？

台北市要成為全球矚目的耀眼焦點，關鍵並不在於台北的商業有多繁榮，也不在於台北的建築有多傲人，而是在於台北市能不能夠對世界做出正能量的貢獻？在於台北市能不能夠成為一個被全球各城市學習的典範？在於台北能不能夠打造出一個台北專屬特有的「味道」？

產官學界都同意，都市更新不僅僅是單體建築的重建及整建，更積極的，都市更新應該是區域的整體環境的改善，因此，才可以徹底改善工作條件及居住品質，並且可以全面性提升區域環境的安全、舒適及健康。

我的市政團隊提出的第五個政見「Taipei Comfort」，就是利用每一個「都市更新」的機會，對台北市進行「都市針灸」的工作，塑造台北市的「城市氣候」，進一步將台北市打造成為一個全球典範的「會呼吸的低碳城市」，建立一個專屬於台北的「味道」。

這項政見包含了四個策略：

第一，由「點的都更」達成「面的佈局」。未來，政府部門針對都市更新地區要提出全面的設計定位及規畫概念，對於更新後所要達到之發展目標及環境品質要有具體方向。同時，對於安全品質、交通條件、及舒適程度，也要有定性定量的指導，做為配套增額獎勵的必要條件之一。

第二，以「微氣候調整」的方式，負起「公益」與「環保」的責任。因應氣候變遷的衝擊下，都市更新是以增加容積率手段的方法進行。整體都市更新工程對於環境公益及地球環保應當具備責任。所以，應該將城市的「微氣候調整」納入都市更新工程的一部分，並且藉由城市氣候的創造及調整的成績，給予「都市更新增額容積獎勵」來完成義務。

第三，形塑一個怡人的「城市氣候」。所謂的「城市氣候」是指一個區域中安全、舒適、及健康的程度。「城市氣候」中的音、光、熱、氣、和水是構成城市裏的輻射溫度、空氣溫度、風速及濕度的元素。而都市更新就猶如城市三度空間量體的重新分配，也就是等同「微氣候」的重新塑造。所以，過去被動的都市設計的審議，就可轉成積極的都市設計的執行。將單體建築的改造效益，擴大為區域性的公益，這才是關懷土地的作為。

第四，繼續擴大推動降低都市排碳量。提高電動車使用比例，獎勵低耗能建築，及建構多元之再生能源系统。同時，透過責任感的強化手段，開發App來輔助影響旅運行為，藉由呈現個人交通行為對環境的影響，來誘導民眾改變旅運習慣，增加大眾運輸的使用。

(時報周刊)