戴資穎力退山口茜 全英公開賽2連霸

戴資穎。（資料照,badminton photo提供）

友善列印
中時電子報

總獎金100萬美金(約新台幣2935.2萬元)的2018年全英羽球公開賽，台灣球后戴資穎18日女單決賽出賽世界第2、日本名將山口茜尋求衛冕，戴資穎22比20、21比13完成全英女單2連霸。

全英羽球公開賽為世羽聯(BWF)世界巡迴賽第2級超級1000賽，一年僅3站，戴資穎進帳女單冠軍獎金7萬美金(約新台幣205.4萬)，1萬2000分積分。

戴資穎是本世紀第3位完成女單連霸好手，中國大陸女將龔智超曾在2000-01年完成連霸，林丹妻子謝杏芳，2005-07年間締造女單3連霸，戴資穎則在2017-2018蟬聯后冠。

生涯面對山口茜，戴資穎取得5勝4負，最近一次對決是在去年10月法國公開賽，「小戴」直落二獲勝。相隔近5個月再戰，戴資穎開賽一度落後3分差，但換場後扳平比數。儘管山口茜率先出現局點，關鍵時刻「小戴」精彩撲到網前小球，回頭再網前放短救回局點。21比20逼出局點，戴資穎趁山口茜身體重心偏移，將球釣到左邊底線死角，22比20先下一城。

度過首局暖身，當今球后戴資穎第2局掌握山口茜擊球節奏，連續幾顆斜線對角釣球只能讓世界第2女將望球興嘆，5比2後打出7比2攻勢，將領先幅度拉開到7分差，不過「小戴」出現殺球失誤，自己都氣得跳腳。

但戴資穎很快穩住陣腳，16比10後，兩人出現本場最長42拍來回，戴資穎拿下該分後都雙手撐膝喘氣。戴資穎20比13後逼出7個賽末點，網前挑過第1個冠軍點就拿下，22比20、21比13蟬聯后冠。

(中時電子報)

SBL》龍頭爭奪戰！璞園強壓裕隆… SBL》「林媽」勝率百分百 富邦本…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。