戴資穎力退山口茜 全英公開賽2連霸

2018年03月18日 22:17 中時電子報 林宋以情

總獎金100萬美金(約新台幣2935.2萬元)的2018年全英羽球公開賽，台灣球后戴資穎18日女單決賽出賽世界第2、日本名將山口茜尋求衛冕，戴資穎22比20、21比13完成全英女單2連霸。

全英羽球公開賽為世羽聯(BWF)世界巡迴賽第2級超級1000賽，一年僅3站，戴資穎進帳女單冠軍獎金7萬美金(約新台幣205.4萬)，1萬2000分積分。

戴資穎是本世紀第3位完成女單連霸好手，中國大陸女將龔智超曾在2000-01年完成連霸，林丹妻子謝杏芳，2005-07年間締造女單3連霸，戴資穎則在2017-2018蟬聯后冠。

生涯面對山口茜，戴資穎取得5勝4負，最近一次對決是在去年10月法國公開賽，「小戴」直落二獲勝。相隔近5個月再戰，戴資穎開賽一度落後3分差，但換場後扳平比數。儘管山口茜率先出現局點，關鍵時刻「小戴」精彩撲到網前小球，回頭再網前放短救回局點。21比20逼出局點，戴資穎趁山口茜身體重心偏移，將球釣到左邊底線死角，22比20先下一城。

度過首局暖身，當今球后戴資穎第2局掌握山口茜擊球節奏，連續幾顆斜線對角釣球只能讓世界第2女將望球興嘆，5比2後打出7比2攻勢，將領先幅度拉開到7分差，不過「小戴」出現殺球失誤，自己都氣得跳腳。

但戴資穎很快穩住陣腳，16比10後，兩人出現本場最長42拍來回，戴資穎拿下該分後都雙手撐膝喘氣。戴資穎20比13後逼出7個賽末點，網前挑過第1個冠軍點就拿下，22比20、21比13蟬聯后冠。

(中時電子報)