SBL》「林媽」勝率百分百 富邦本季首贏達欣

2018年03月18日 22:14 中時電子報 黃及人

看來以後「林媽」吳信信應該多來SBL才對！連兩戰有了林媽坐鎮，「豪弟」林書緯表現越來越出色，18日面對台北達欣貢獻全場最高19分，幫助富邦勇士80比75力退達欣，拿下本季對戰首勝，兩隊之間勝差也僅剩0.5場。

本季只要「林媽」坐鎮場邊，富邦兩戰全勝，當賽後問到林書緯，是否能有好表現都因媽媽現身？他一臉尷尬表示，「我不知道，或許有可能吧，我在球場上不想這種東西，只想專心在場上做好教練交代下來的任務或工作。」

富邦本季前4次遭遇達欣全敗，總算能在最後1次交手扳回一城，富邦總教練許晉哲表示，其實他們碰上擁有大號洋將的球隊都不好打(達欣與金酒)，「只是我想應該沒有任何一隊，會想一整季的5次交手都被橫掃。」

許晉哲坦承，其實首節遭遇亂流之際，他跟前場對上台銀時一樣，都在暫停期間大發雷霆，提醒球員必須做好修正，尤其富邦算是7隊當中，最不會打最後兩分鐘球賽的隊伍，「幸好今天大家有所修正，且展現應有的拚勁。」

達欣目前雖以15勝14敗、續居第4，卻跟14勝14敗的富邦之間只剩半場勝差，達欣總教練范耿祥表示，球隊在今晚最後關鍵時刻有點恍神，加上富邦的外線把握度高，才會輸掉這場相當重要的比賽。

「少了左腳踝扭傷的林宜輝，我們至少進攻少了15分，防守也多丟10分，有沒有他在場上，對我們來說差別很大，」范耿祥表示，「目前宜輝的腳已經消腫，也在游泳與騎車復健，我想應該來得及趕上季後賽首輪賽事。」

(中時電子報)