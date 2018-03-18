飆速146km！陳琥熱身賽首秀1局賞猿連3K

2018年03月18日 22:18 中時電子報 蔡銘仁

高中時期赫赫有名的陳琥，前年加盟中信兄弟，去年都在二軍磨練，中信今(18日)熱身賽對上Lamigo桃猿，陳琥總算獲得機會，6上登板後援，投1局連飆3K、無失分，最快球速催到146公里，首度面對一軍打者，就展現不錯的狀況。

陳琥2016年自穀保工商畢業後，投身選秀第一指名加盟兄弟，去年整年待在二軍，18場先發1場後援，戰績5勝3敗、自責分率5.03。此次中信出戰官辦熱身賽，陳琥有隨隊，不過直到今熱身賽倒數第二天，才後援登板亮相。

陳琥首次上陣，就展現初生之犢不畏虎的霸氣，面對林承飛、藍寅倫及林立，連續飆出3次三振，且K掉藍寅倫跟林立的決勝球，是讓他們連棒子都出不出去，精采完成任務。陳琥的表現，展現的態度、氣勢及進攻好球帶的企圖心，讓中信總教練史耐德相當讚賞。

首度跟一軍打者交手，就展現好身手，陳琥表示，去年球季到今年春訓開始，好壞球落差較大，今天狀況比之前好，變化球跟速球感覺都不錯。值得一提是，陳琥此役速球大多維持在140公里以上，最快投到146公里，他說，自己沒注意球速，不過這是他近期測到最快球速。

陳琥完美演出，但過往他以先發養成，卻投完1局就下班，史總解釋，這場只是測試陳琥能否應付一軍的比賽。至於陳琥開季是否會在一軍，史總表示還要討論，屆時如果把他拉上一軍，定位也未必跟他在二軍一樣，是先發出賽。

史總表示，在二軍先發，只是讓投手有多局數磨練，有3個球種能投得好，就具備先發的要件。對於上一軍，自己會被定位為什麼角色，陳琥沒有多想，他說，「不論教練給我什麼任務，我都會盡力去完成。」

除了陳琥，中信此役總計7名投手上場，只被猿隊打出1安、無失分，更讓史總開心，他說，「投手投得很傑出，1安打很好，更開心的是，他們投出的球種跟球的位置也不錯。」史總指出，投手教練伯納來台後，很用心指導投手，強調一定要有霸氣，選手們這場都做得很好。

中信投手群表現出色，打擊也有發揮，全隊揮出11安、攻得5分，終場5比0擊敗猿隊，在熱身賽第四場比賽，總算拿到首場勝利。

(中時電子報)