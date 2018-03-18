燃煤可能導致全球生態大滅絕

2018年03月18日 22:28 中時電子報 江飛宇

過度燃燒煤炭會導致全球暖化與空氣汙染，這已是不爭的事實，至於最嚴重情況會到什麼程度？可能導致全球性的生態滅絕。古生物學家有一種新說法：2億年前的「二疊紀滅絕事件」，可能就是燃煤過多，空氣汙染惡化的結果。

大眾機械(popular mechanics)報導，二疊紀滅絕事件（Permian–Triassic extinction event，簡稱P-Tr），是地球史最嚴重的物種滅絕，比6千5百萬年前的導致恐龍滅亡的白堊紀滅絕事件(Cretaceous–Paleogene extinction ，簡稱K–Pg)還要可怕，超過90％的海洋物種和70％的陸地物種死亡，然而我們僅知道當時發生了這麼大的事件，但由於年代古老，很難尋找滅絕原因的相關線索，各種理論都在猜測二疊紀滅絕事件的原因，小行星撞擊、火山噴發、海洋酸化等說法都有可能。不過一項新的研究，從岩層的重金屬含量提供了新的證據：或許是「燃煤過多」所造成的。

這項研究是由美國猶他州州立大學地質學系的班傑明．伯格教授(Benjamin Burger)所提出的，伯格教授研究猶他州綿羊溪谷(Sheep Creek Valley)的地層，他發現二疊紀滅絕事件的岩層裡，鉛、汞、碳和鋅這些元素特別多。

由於這些元素很尋常，不像白堊紀滅絕事件出現著名的「銥異常」(Iridium anomaly)，所以這個證據在過去都被忽略掉了。但是伯格教授認為，這些元素很可能是極大量煤炭燃燒的結果。我們早就知道煤礦是古植物-大多是在石炭紀(Carboniferous)時期的樹蕨植物遺骸。這些淺根的樹蕨很容易傾倒，大量的埋入沼澤裡，然後隨著地質作用，在地底下被碳化，然而這個過程中，許多重金屬也會滲進煤礦裡，這就是煤礦有大量重金屬的原因。一但煤炭燃燒，汞、鉛、鋅和其他金屬也會釋放到大氣中。

那麼是誰點燃了這些海量的煤礦呢？科學家的想法是：二疊紀發生全球性的火山爆發(板塊作用活躍期)，火山熔岩進入地下煤炭層裡，並且點燃了它們，導致大量的二氧化碳進入大氣，使得海洋酸化、嚴重空氣汙染、也引發了全球暖化和其他惡性結果。

這項研究仍是個初稿，還沒有完成正式論文，所以此一假說尚未得到同行評審的檢驗。但是，如果這項研究得到認可，那麼這將是對我們當前環境的大警鐘：燃燒煤炭導致滅絕事件並非巧合，以前曾經發生過。現在我們似乎正處於另一場因燃燒造成的大規模滅絕事件中，並且絕非天災，而是人為。

(中時電子報)