前女團主唱窮剩2000元赴大陸「吐司分好幾餐吃」生日竟吹辣椒醬

林采欣赴上海打拼5年，發行首張專輯《聲優》。（易星傳媒提供）

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林采欣赴上海打拼5年，發行首張專輯《聲優》。（易星傳媒提供）

林采欣赴上海打拼5年，發行首張專輯《聲優》，她是前女團Roomie的主唱，熱當時因公司無預警改組，團體解散失了方向，在前輩敖君怡的幫忙下，帶著全身僅剩的2000元，到上海找尋夢想，她深怕錢用光，光是坐捷運就花掉大半錢，所以把土司麵包分成好幾餐吃，後來順利進入《中國夢之聲》選秀比賽，那時心裡想著：「若能好好比賽，那每天都有便當，就不愁沒飯吃了！」

她一路挺進13強，比賽期間剛好遇到生日，朋友看她拮据堅持請她吃飯，因為對方也不寬裕，買不起蛋糕吹蠟燭，她打趣說：「沒有蠟燭吹，就吹辣椒醬吧！反正都有個ㄌㄚˋ」，如今苦盡甘來，她將這5年來在上海發行的數位單曲，加上新歌集結成首張專輯《聲優》，並將在31日晚上7點在台大體育館後台咖啡舉辦個人首場演唱會「聲優而生」，售票請洽KKTIX 及全台全家便利商店。

15歲就簽入唱片公司的林采欣，終於在16年之後，發行了自己的個人首張專輯《聲優》。由於歌唱之路不太順遂，造就無比的韌性，她到上海去找機會，為了溫飽，加入了《中國夢之聲》大型選秀比賽，渺小的自己心想，「只要好好比，唱入決賽，就能一直有便當可以吃！」她果然憑著優異的歌喉，一路唱進13強，也開始配合節目的宣傳，有了通告和演出，當賺到第一筆酬勞5千元時，她不自覺落下欣喜的眼淚，打電話回台灣跟爸媽分享。

她一步一腳印，不但持續創作、演出，在5年間陸續發行數位單曲，如今她以發行最新歌曲〈聲優〉，將所有數位單曲集結成輯，她說：「台灣是我的故鄉，也是我夢想的起源，希望把作品帶回我的島嶼，跟大家分享！」

(中時)

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