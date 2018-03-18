愷樂竟會看面相 指鯰魚哥閱人無數

2018年03月18日 22:39 時報周刊 林彥君

曾子余拿出事先準備的梳子，邊幫詹子晴梳髮。（八大）

八大綜合台「娛樂百分百」推出新單元「愛情雙面膠」，主持群中的愷樂、Wish、Masha發揮演技，一同詮釋男友交往前後差很大的情境互動短劇，並邀請男女藝人到場探討雙方的感情觀。而當愷樂看到來賓鯰魚哥時，即預測他戀愛經驗豐富，「依面相來看，感覺你閱人無數啊！」鯰魚哥馬上反駁：「我已經很久沒談戀愛了，久到都在follow愷樂的社群網站。」聽得愷樂瞬間羞紅了臉，現場眾人也立刻感受到鯰魚哥的撩妹功力。

現場安排男藝人面對各種交往狀況的臨場考驗，其中，最出乎意料的就是曾子余，他竟然突發奇想的拿出事先準備的梳子，邊幫詹子晴梳髮，一邊用同音字示愛:「輸(梳)了你，贏了世界又如何？」雖然當下被嘲諷是借用張立東慣用的綜藝哏，但仍獲得詹子晴的高度肯定，直呼「這種幽默還真的有打中女生的心。」

聊到面對喜歡的對象出現時，詹子晴直言會讓心儀的人知道、會貼心記住對方的喜好。但如此柔情攻勢，聽在鯰魚哥耳裡卻直呼很可怕！斷言女生這樣的舉動會讓男生很多事情都因此被限制。他自揭和前女友就是因朝夕相處，被嫌太黏人，因此在揮別這段情傷後，鯰魚哥往後在談戀愛時，就會和情人保持適當的距離，避免重蹈覆轍。節目將於19日晚間6點播出。

(時報周刊)