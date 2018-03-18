小鐘狂摸鮑鮑愛不釋手 直喊：好柔軟

小鐘拿著大鮑魚愛不釋手。（三立）

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時報周刊
林彥君

三立都會台《週一愛玩客》19日播出由小鐘與鮪魚主持的「澳洲後花園 人生必遊的絕世天堂」節目，這是繼兩人日前親赴澳洲參與2018全球第一場跨年煙火後再度探訪遊澳必去景點-塔斯馬尼亞，兩人前往南半球最大的鮑魚工廠，老闆為了迎接小鐘的到來，拿出工廠內最大的野生鮑魚，讓小鐘摸得愛不釋手，一邊摸還一邊說：「這鮑魚好大好柔軟！」讓鮪魚只好在一旁尷尬地笑著。

除此之外，小鐘與鮪魚還在當地薰衣草園接受人氣挑戰，挑戰在指定時間內照片獲得一萬個讚，不然就得要接受懲罰，讓小鐘與鮪魚只好卯足全力在臉書上狂發一大堆可愛照片，沒想到兩人接受懲罰後才知道被工作人員擺了一道。

小鐘與鮪魚塔斯馬尼亞之行首站就先拜訪南半球最大的薰衣草田看，由於拍攝當天天氣好得不像話，照片怎麼拍都像在拍明信片。工作人員不讓兩人過得太舒服，於是給他們一個人氣挑戰限時任務，要求兩人使出渾身解數拍出最吸睛的照片，要獲得粉絲的一萬個讚。

兩人以為自己不僅賣萌、裝可愛，最後鮪魚甚至還冒險和野生動物園的獅子拍合照，就是為了要證明自己的人氣。沒想到最後公布結果時，工作人員騙他們沒有達標，兩人硬著頭皮上陣成功要到一對父子為他們按讚後，工作人員這才跳出來說其實兩人已達標，讓小鐘氣到在路上追打工作人員。

(時報周刊)

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