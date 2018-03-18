高市史博館舉辦南台灣首場深探轉型正義座談會

2018年03月18日 23:02 中時 李義

今年是二二八事件71周年，高雄市立歷史博物館以「二二八事件之外的『家』與『國』為題，並為使民眾了解「轉型正義」的內涵，17、18日舉辦南台灣首場探討轉型正義座談會，透過其他國家的案例尋思台灣本土轉型正義之路。

座談會邀集吳密察、許雪姬、李筱峰、施正鋒、陳儀深、蘇瑞鏘、花亦芬、蘇瑤崇、吳豪人、杜正宇、鄭得興、陳俊宏、葉虹靈等重量級學者專家與會，從國外案例、法律實務及歷史調查等各面項進行討論。

高雄二二八關懷協會理事長涂世文、海外二二八遺屬返鄉團團長王文宏與多位二二八事件受難家屬亦到現場關心本次座談會議題。

高市府文化局副局長王文翠開幕致詞時，引用南非成立「真相與和解委員會」為例，希望透過促轉條例的頒布與施行，政府應協助在二二八事件中遭受不平等待遇的受害者恢復名譽，給予公平正義的交待。

國史館館長吳密察表示，轉型正義的挑戰在於侵佔者的殖民層疊，社會結構除非是大破大立後，以寬容、關懷、包容的心，重現和平與秩序，否則這將會是一場災難，惟有痛定思痛的改正，台灣社會才能邁向穩定的未來。

台北教育大學李筱峰教授亦點出現今社會對於歷史意識的薄弱，應更著重台灣歷史的教育發展。輔仁大學吳豪人教授提出轉型正義應與國際歷史觀點接軌，從文化與歷史的角度出發，方能作出更正確的決策。

中央研究院臺灣史研究所所長許雪姬肯定高史博發起本次座談會的意義，因此處曾是二二八事件重要歷史現場，許多社會菁英在此遇害並遭受不公平對待，她強調「台灣社會應加深加害體系的研究，並正視促轉條例對於社會的影響。」

中央研究院近代史研究所陳儀深副研究員於座談會專題演講，詳細說明對於促轉條例之立法核心精神、意義象徵與社會脈絡，進行精闢的解析與分享。

座談會後安排與會民眾參觀代表二二八事件的「壽山紀念碑」及白色恐怖的「鳳山招待所」，讓與會市民了解政府推動轉型正義的決心與必要性。

(中時)