全世界都我主場 戴資穎中文謝球迷

2018年03月18日 22:53 中時電子報 林宋以情

戴資穎衛冕成功後，揮手感謝場邊觀眾的熱情支持。（badminton photo提供）

昨鏖戰3局拍退陳雨菲，世界球后戴資穎18日全英羽球公開賽女單決賽，直落二22比20、21比13拍退世界第2山口茜蟬聯后冠。連兩天激戰體力耗費不少，「小戴」感謝全場球迷的加油，讓她堅持住締造2連霸。

戴資穎昨準決賽整整打了64分鐘、鏖戰3局21比15、20比22、21比13才拍退20歲中國大陸新生代好手陳雨菲，今再戰跑動能力相當好的日本名將山口茜，兩人在第2局16比10還出現多達42拍來回一分，該分由「小戴」拿下，但兩人打完都雙手撐膝，可見比賽的高張力和體力消耗。

戴資穎賽後坦言，昨天的確消耗非常大的體能，「下場打得時候我自己也非常擔心，我知道對手很會跑，怕自己負荷不了。幸好我自己有堅持住，也謝謝現場球迷的支持。」

儘管身在地球另一邊，戴資穎在全英賽比賽場邊仍不時傳來「小戴加油！」「戴資穎加油！」的打氣聲，令小戴相當開心，「我到哪裡都有非常多的加油聲，到哪裡比賽都像主場一樣，都可以打得非常開心。」

戴資穎奪冠後，冠軍球拍也拋上觀眾席送給球迷，她賽後說，「來衛冕對我來說不是壓力，我很享受來參加全英公開賽，也很高興再次在這裡奪得冠軍。」

(中時電子報)