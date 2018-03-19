319槍擊案》信者恆信、不信者恆不信的羅生門

2018年03月19日 00:01 中時電子報 張達智

2004年3月19日，總統陳水扁與副總統呂秀蓮在台南掃街拜票，不久後遭到槍擊。（圖片來源：維基百科）

還記得14年前發生的三一九槍擊事件嗎？對於網路世代來說，或許只聽過「2顆子彈」、「鮪魚肚」、「奇美小護士」，然而319槍擊案，不但是總統選舉史上首宗槍擊案，更是改變眾多政治人物命運的重大事件，也是「信者恆信、不信者恆不信」的羅生門。

2004年3月19日下午1:45，也是第11屆總統大選投票日前夕，爭取連任的陳水扁和副總統呂秀蓮發在台南市金華路掃街拜票，遭受槍擊。隔天選舉結果出爐，陳呂以不到3萬票的差距擊敗連戰、宋楚瑜，連任成功。

2005年3月7日，台灣最高法院檢察署及刑事警察局召開聯合記者會，指319槍擊事件開槍嫌犯為2004年3月29日溺斃於安平港的陳義雄。

2005年8月17日，最高法院檢察署檢察總長吳英昭正式宣布結案，刑事警察局出版一本424頁的「0319總統、副總統槍擊案專案報告」。

官方宣布結案，但各界皆不認為這就是「真相」，羅生門式的揣測紛紛出爐。包括：

泛藍策劃：阻止陳呂連任，先下手為強使選舉延後；若暗殺成功，則選舉必須重新開始。

泛綠策劃：為爭取同情拉抬選情。

中國大陸策劃：消滅台獨、打擊民進黨及陳水扁。

黑道或賭盤策劃：選情後期翻轉，怕輸故鋌而走險。

作家李敖則在鳳凰衛視的《魯豫有約》的節目（2005年9月22日播出）中爆料，CIA給他一份李昌鈺的偵辦結果顯示：三一九槍擊案是「兩個人、兩把槍、兩顆子彈（開兩槍）」，一個人是替罪羊（即陳義雄），另一個人是陳水扁自己安排的人，而不是現在所謂的「一個人、一把槍、兩顆子彈（開兩槍）」。

2006年3月15日，319真相調查委員會出版《319槍擊事件調查經過及感想》一書，大膽推測時任總統府秘書長的邱義仁，以及熟悉台南黑白兩道的陳哲男策劃了此槍擊案。

(中時電子報)