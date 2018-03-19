319槍擊案》2顆子彈 也改變了馬英九的命運？

2018年03月19日 00:01 中時電子報 張達智

319槍擊案的「2顆子彈」改變了眾多人的命運，不只當事人陳水扁、呂秀蓮，落敗的連戰、宋楚瑜，甚至連馬英九也有影響。

陳水扁：319發生隔天，陳水扁以不到3萬票、千分之二的差距連任總統。但在任期尾聲，貪腐傳聞不斷，民意支持大幅下滑，發生紅衫軍反貪倒扁活動。2008卸任後，涉入國務機要費案、機密外交款案、龍潭購地弊案、南港展覽館案、二次金改案等眾多案件。

呂秀蓮：最「念念不忘」319真相的人。事件發生14年，呂秀蓮年年呼籲重新調查，她認為該案兇手有2人，是「兩彈兩槍」，而非「一人一槍兩彈」。

連戰：連選2次總統都敗選，提出選舉無效訴訟敗訴。2005年8月卸下國民黨主席身份後，改以國民黨榮譽主席身份，頻頻訪問大陸。

宋楚瑜：2004與連戰搭檔敗選後，2006年參選台北市長敗選，又在2012年、2016年參選總統皆敗選。

馬英九：319事件後，時任台北市長的馬英九可說正式躍升為泛藍共主。若當年連戰、宋楚瑜勝選，接著競選連任，馬英九可能沒有出頭機會。成為泛藍共主的馬英九，2008年以765萬9014票，58.45%的得票率當選第十二任總統，是迄今中華民國得票率最高的公民直選總統。

詹啟賢：陳水扁、呂秀蓮遭到槍擊後，被送到奇美醫院醫治，時任奇美醫院院長的詹啟賢，從此擺脫不掉319，不時遭到質疑阿扁槍傷到底是真是假。

陳義雄：遭檢警指為319槍手，卻在案發10天後溺斃於安平漁港。警方說陳留有遺書，但被家屬銷毀，推測他是投海自殺。陳義雄家屬在2006年翻案，認為陳是遭殺棄屍，盼重新調查此案，還陳義雄及家屬清白。

侯友宜：時任刑事局長警察局局長的侯友宜，親身投入319調查。但調查結果遭到質疑，也成為侯心中的「痛」。面對各方質疑，侯友宜強調「一切以專業論專業」，追求真相永遠是他的本性與職責，若有新的事證，歡迎重新調查。

(中時電子報)