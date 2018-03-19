小情侶桃捷「勃愛做」 網友笑翻「加藤指」啥味道

一對小情侶無視他人，在桃捷車廂上「親熱」，男子最後掏出手指聞了聞味道，讓網友笑翻。（翻攝「爆廢公社」）

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中時電子報
小情侶在桃捷車廂上，用一件外套蓋著，疑似就情不自禁了。（翻攝「爆廢公社」）

社群「爆廢公社」日前有人傳了一對小情侶在桃捷列車博愛座上「親密」的短片，影片中二人將外套蓋住身體，男孩子的手則在裡面「游移」，女孩子的身體不時抖動，後來男生還抽出手來，手指湊近鼻子聞了聞，網友留言，「勃愛做，加藤指是什麼味道？」

影片在「爆廢公社」PO出後，很快引來毒辣的冷嘲熱諷，網友從車廂陳設和座椅，認出是桃園機場捷運上的拍攝，共計有四段，時間相當長，不過小情侶可能太過投入，似乎沒有察覺到有人在拍攝。

小情侶無視其他乘客，男生手在外套內，動作愈來愈火熱。（翻攝自「爆廢公社」）
目擊者稱，似乎有聽到女生微弱的嬌喘聲音。（翻攝自「爆廢公社」）

影片中，這對情侶坐在台鐵列車博愛座上，用一件格子外套蓋住二人身體，男子的手在外套裡「起伏」、「游動」，女方則將頭緊靠男生身上，身體不時微微顫抖，PO文者還說似可聽到微弱的「喘氣」聲音。

更離譜的是，男方最後還抽出手，用鼻子聞一聞，讓疑似虛脫的女方趕緊將臉包住。

網友看完最後這「嗅手指」的動作，簡直笑歪了，「內診不成」、「靠北還聞手」、「拜託，我在吃宵夜咧！」，「不行了，肚子開始痛了」。

(中時電子報)

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