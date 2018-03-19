嘉賓還人情 怪獸：武道館下半場就交給GLAY

五月天與GLAY相隔16年多再次同框。（相信音樂提供）

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時報周刊
溫博鈞
GLAY感謝五月天義氣相挺。（相信音樂提供）

「日本搖滾天團」GLAY 17日在台北小巨蛋舉辦「GLAY ARENA TOUR 2018 SPRINGDELICS in Taipei」演唱會，睽違五年開唱，首度攻蛋就在萬名歌迷助威下完美落幕，除了承諾下次相見，他們更在演唱會上提及，「日本地震時受到很多台灣的幫助，這次台灣地震，我們也在想能為台灣做點什麼，希望能捐出這次演唱會的部分收入，讓彼此之間的愛互相扶持交流。」部份善款除了賑災外，也希望捐款給需要幫助的人，暖心之舉，感動無比。

而此次演唱會，五月天擔任嘉賓，與GLAY相隔16年多再次同框，讓期待看到兩大天團再創經典的歌迷留下難忘的回憶，GLAY知道他們5月19、20日即將三度站上日本武道館，感謝五月天義氣相挺，為還人情，將空出時間擔任演唱會嘉賓，怪獸笑說：「上半場我們，下半場就交給GLAY！」TERU則笑回：「我們暖場就好。」怪獸開玩笑說：「其實是五月天想早點休息，趕去慶功宴啦！」

兩大天團難得聚首，演唱會結束後也把握時間話家常，一搭一唱，歡笑不斷，最後不忘互贈名產，當GLAY先送上禮物時，怪獸笑說：「去年金曲獎時，我們還說下次見面，不要再準備禮物了，結果這次還是有準備，還好我們也有準備！」隨即拿出禮品回贈，並宴請螃蟹鍋吃到飽，慰勞GLAY。

台下歌迷熱烈應援，讓GLAY感受滿滿的幸福，他們表示：「謝謝台灣歌迷，希望香港也能度過這麼開心的時間，香港的朋友也請期待，我愛大家。」昨晚，不只萬名歌迷沉浸在青春回憶中，連flumpool鼓手誠司跨海追星，特別從日本飛來看演唱會，順便來台灣觀光，到寧夏夜市啖美食。GLAY結束台北小巨蛋演唱會後，3月24日將於香港開唱。

(時報周刊)

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