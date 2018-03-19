獨家／卓文萱驚傳昏倒送醫！《賽貂蟬》演完上半場導演含淚宣布取消

2018年03月19日 01:10 中時 林淑娟

卓文萱飾演貂蟬。（取材臉書）

《賽貂蟬》連日來的演出獲得觀眾極佳口碑。（全民大劇團）

由台北市立國樂團與全民大劇團合作的全新歷史古裝中文音樂劇《賽貂蟬》，18日晚上在台北城市舞台進行最後一場演出時，驚傳飾演「貂蟬」的女主角卓文萱昏倒送醫！全民大劇團團長謝念祖坦言卓文萱因為腸胃不適、體力不支，演完上半場後就癱軟在椅子上爬不起來，緊急被送醫。但否認她昏倒。

謝念祖表示，卓文萱從17日晚上開始就腸胃不舒服，到昨天幾乎一整天沒吃東西，18日晚上演完上半場後，觀眾還沒發現她的異樣，連媽媽坐在台下都沒有發現。但在中場休息時她就撐不住，連站都站不住了，因此趕緊送醫，最後他與所有演員及臺北市立國樂團團長鄭立彬一起出來向觀眾說明並為必須取消演出致歉。據了解，卓文萱初步檢查後是鈉、鉀離子太低。而劇團也將於19日公佈退票機制。

據在場目擊者轉述，卓文萱被送走時，根本沒有力氣走路，虛弱到被抱著離開，其實18日白天就看到她一整天都身體不舒服、也沒有進食，推測是壓力大且太累了。而當謝念祖哽咽落淚宣布演出取消時，台下觀眾非但沒有不滿鼓譟，還溫馨地為卓文萱鼓掌加油。回到後台，大家都面色凝重、心情也沈重到無法言語，原本準備開開心心結束最後一場演出，卻是卸妝的卸妝、收東西的收東西，氣氛凝重。

(中時)