李敖辭世 鄭麗君：呈請總統褒揚 網批：不要汙辱大師

2018年03月19日 02:04 中時電子報 高德順

知名作家李敖昨(18日)辭世，文化部長鄭麗君表示哀悼，將呈請總統明令褒揚。鄭麗君說，李敖是著述等身的作家及評論家，是對抗威權體制的一代文人，亦是播下臺灣自由主義精神的重要啟蒙人物。

文化部指出，李敖在1963年加入文星雜誌編輯，引領文星雜誌作為臺灣知識界的重要啟蒙。李敖曾以「老年人與棒子」、「給談中西文化的人看看病」等文章，掀起臺灣重要的中西文化論戰，備受多方關注，對台灣社會影響深遠。李敖所主編的文星雜誌，也引介現代文學，鼓吹自由主義思潮，為臺灣自由主義精神播下啟蒙種子。

文化部說，李敖也是極具行動力和批判力的知識份子。他在主編文星雜誌時期，不時刊出挑戰戒嚴時期言論自由的文章，文星雜誌最後經歷三次查禁扣押，終至停刊。他在1960年代出版的多部作品如「歷史與人象」、「林語堂選集」等，也曾在戒嚴時期遭查禁。李敖在1970年代的白色恐怖時期，更曾因為政治案件被捕入獄，是以著述及行動對抗威權體制的一代文人。

「詩壇祭酒」余光中去年12月辭世，迄今未獲總統頒發褒揚令，引發外界對褒揚令頒發標準質疑。相較於鄭麗君昨第一時間表示，將呈請總統明令褒揚李敖，網友批評，鄭麗君會不會表態的太快？不需要跟蔡女皇面呈後再決定？說余光中家人沒有申請所以沒有褒揚，這理由現在是不是自己打臉？網友批評，不要汙辱李敖大師了，李敖不會希罕蔡英文的褒揚令，一生反黨國威權的人，不信他看的起民進黨這批人。民進黨的嘴臉，真的讓人噁心到極致，尤其是文化部，讓人更倒胃口，想說曾反國民黨就想連上邊，站成同一國嗎？要不要臉啊民進黨！

(中時電子報)