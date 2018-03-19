綠舞觀光飯店執行長藍心瑩要讓旅客免去舟車勞頓，一站玩個夠

2018年03月19日 02:09 工商 張佩芬

莊園內的射箭場。圖：張佩芬

不習慣泡裸湯，可以在間內泡溫泉。圖：張佩芬

園內的瀑布流水。圖：張佩芬

戶外景觀游泳池。圖：張佩芬

飯店吉祥物UMI／NAMI。圖：張佩芬

宜蘭的飯店很多，但是擁有兩萬多坪日式庭園的綠舞國際觀光飯店，則是得天獨厚。飯店執行長藍心瑩表示，綠舞為入住的旅客提供一站式的服務，遊園賞花、滑草射箭、湖上踏船、抹茶體驗、日式文創、欣賞日本舞蹈或是泡湯游泳，不用車馬勞頓，一站就可玩個夠。

藍心瑩台大日文系畢業、美國伊利諾大學香檳分校商學院企管碩士，原在父親藍俊德創辦的四維航業工作，因為藍俊德嚮往日式飯店與莊園，稟持著一生懸命的精神投入觀光產業，一手創建綠舞莊園與綠舞觀光飯店。

原在綠舞僅是擔任董事的藍心瑩，因聘來的專業經理人無法契合父親的理想，最後決定辭掉四維航運財務部投資事業處協理的工作，自去年3月開始扛起綠舞執行長的重責，幫助父親實現夢想。

從小就愛唸書的藍心瑩，已經是兩個孩子的媽，辛苦工作之餘，一年前還考上台大EMBA 106級國際企業組。她說唸EMBA除了加強自己經營管理的能力，班上都是優秀的企業界人士，給她許多學習與切磋的機會。

綠舞飯店、綠舞莊園座落蘭陽平原五結，近蘭陽溪、宜蘭河及冬山河、三河匯流入海，四方田野環繞，雪山及中央山脈遠方擁護，美景天成，距離羅東轉運站僅需15分鐘車程，鄰近羅東夜市、冬山河及宜蘭各大都會區，是五結第一家五星等級的休閒度假飯店，非住宿旅客也可以購票入園參觀遊覽。

宜蘭綠舞觀光飯店四面環景，整體設計採現代簡約的風格，共有95間景觀客房，10間Villa房型，同時擁有蝶舞咖啡廳、舞饌日式料理，另有多功能宴會會議廳等多元且精緻的餐飲服務，莊園建築包括日式展演廳、美術館、綠舞湖等。

該飯店在試營運8個月後，本月16日正式開幕，推出「暖身開幕迎歡慶」極景客房搶先入住體驗！即日起至-2018/4/15，5預定平日入住，雙人套房享每房4,999+10％起優惠(每日限10間)，30到60坪的Villa，享38折+10％優惠(每日限10間)。

即將到來的婦幼節，推出「兒童我最大 綠舞嬉遊趣 歡慶兒童節優惠」，4/4-4/5日預訂此專案，即加贈超人氣吉祥物UMI/NAMI抱枕，限量50組。玥山景雙人客房6,499+10％，嵐山景雙人客房6,499+10％，舞山景家庭客房9,158+10％，優惠期間至蝶舞咖啡廳午、晚餐，享兒童免費之優惠(一位大人可免費一位兒童)，至舞饌日式料理餐廳用餐，於騎士堡(兒童遊戲場)開放時間內免費使用，但不得與縣民優惠、信用卡優惠一併使用。

(工商)