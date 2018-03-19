彩色海芋現桃園！賞熱情歌舞、品浪漫交杯酒

2018年03月19日 05:59 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

春暖花開出遊趣！賞花品美酒好愜意！「2018桃園彩色海芋季」第二週末人數再創新高！18日氣溫回升，遊客攜家帶眷搭乘主辦單位免費接駁車不斷湧入展區，截至目前累計人次已達67萬！彩色海芋季現場隨處流露「浪漫芋花園」氣氛，今日再推出「浪漫交杯酒」花式調酒秀、「花聲幸福-海島熱情」現場演出，花園在地大專院校、國外團隊熱情演唱接力演出，持續點燃現場活動氣氛！

浪漫交杯酒 花式調酒秀。（桃園市政府農業局提供）

彩色海芋季週日一早由桃園在地南亞技術學院、萬能科技大學攜手獻出「浪漫交杯酒」花式調酒秀，以乾淨俐落手法快速的丟瓶、甩瓶，在絢麗花俏的調酒過程，再度引爆現場民眾熱情。午後更有來自加勒比海的Wailin’ Soul樂團，一系列牙買加音樂風格組曲、合唱，與遊客們一起在花田裡釋放奔放的熱情。遊客賞花、聽音樂意猶未竟，現場農創市集、展區外聖德北路還有彩色海芋、各式草花、多肉植物還可供民眾選購，帶回浪漫幸福的回憶！

來自加勒比海的Wailin’ Soul樂團 引爆熱情。（桃園市政府農業局提供）

桃園市政府提醒，彩色海芋季展區直至3月25日於大園區聖德北路與田溪路交叉口持續展開，活動還剩最後一週，邀請民眾把握時間來訪。活動提供免費接駁專車服務，自桃園高鐵站(A18站)轉運站11號月台、文中三停車場(青埔棒球場對面免付費停車場)、林園居休閒農場路口(聖德北路1370巷口)，以及會場旁聖德北路與田溪路口(整點發車為低底盤公車)設置接駁站，建請民眾多加利用，一起節能省碳。

桃園彩色海芋季 現場花況。（桃園市政府農業局提供）

假日展區內亦增設管制區內小型接駁車，接送至管制區兩端點的遊客，藉由便於管制區內接駁車接送至活動會場旁，減少遊客步行時間。區內接駁車設站位置北端為聖德北路22巷口、展區端為停車場對面、中繼點林園居農場、南端為聖德路與聖德路108巷口，班次頻率為在交通順暢的情況下每15分鐘一班次。

桃園彩色海芋季 現場花況。（桃園市政府農業局提供）

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(中時電子報)