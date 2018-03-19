大手拉小手！文化部「友善企業X社區共生」表揚首度登場

2018年03月19日 06:11 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

社區共生需要你我合作，讓台灣更美好！為引動台灣民間企業的創意活力，注入社區營造工作，107年3月18日文化部在嘉義縣東石鄉臥龍港代天府，舉辦「友善企業X社區共生」工作坊暨表揚活動，邀集來自全台22個不同專業、規模的企業單位，齊聚一堂交流分享與社區協作經驗，展現第二部門參與社造的多種面貌，也讓企業在創造「產值」時，同時創造自己的「價值」，不僅讓大家看到企業也能做社造，而且做得嚇嚇叫！

當天出席的企業單位涵括了多元面向，不論是綠色市集、食農教育、環保惜物、水電健檢、資訊課輔、職能訓練或空間活化等，均能善用自身專長，陪伴社區腦力激盪，形成各種行動實踐方案，以回應文化部推動社區營造20多年來，希望持續擴大提供不同參與路徑，引動不同族群參與社造，進而發展創新實驗方案解決社區問題。

第二部門（民間企業）原本就是社區內重要的一份子，未來亦將扮演社區營造的重要生力軍，以其組織經營專業強化第一部門（公家單位）與第三部門（非營利組織）的不足，也完整了社區營造板塊，開出新的花朵，獲得更多養分。

經常下鄉了解地方需求的文化部李連權次長，也在致詞時特別指出社區營造第三期工作計畫應強化擴大參與，其中特別是青年、藝術團體、第二部門、大廟興學及跨領域的部會合作等，希望為台灣社造工作創造更多元的推動樣態及可能性，以突破過去侷限於單一空間、議題、對象或專業之不足。

所以，文化部正在逐步規劃提供各種參與策略，107年更首度針對過往兩年執行成果，進行感謝及表揚，希望能鼓勵更多企業未來得以共同參與。另外，在地的嘉義縣政府吳芳銘副縣長也特別出席，表達各個企業對於嘉義縣社造工作的支持及感謝，並特別分享今年嘉義縣燈會透過整合社規師及農村再生計畫資源，讓社區實際體驗跨領域的合作經驗，讓燈會不僅有新亮點，更留下大家共同努力的美好記憶。

活動現場有來自於光陽工業、聯邦銀行屏東分行、新光人壽保險嘉義分處、富邦人壽保險高貴通訊處等，透過讓員工共同參與社區體驗之旅，協力並關注社區環境保護、弱勢照顧、藝文扎根等議題；品蔚整合設計公司、風尚旅行社、國際扶輪台灣總會等，協助盤點地方文化資源，推動社區導覽服務與微旅行；台中市富宇建設集結鄰近相關企業的公寓大廈，共同辦理「城鄉連結綠色消費市集」活動。

此外，還有一些企業更運用其專業技術知能，協助社區發展在地產業與文化特色，如逗陣社會企業、雲林順成油行、彰化湶誠鞋業、彰化縣金山食品行；而北淞企業與汎星電腦社、昇億水電材料、屏東縣加督魯休閒農場、高雄俠客數位等，則分別運用其既有專長及資源，改善偏鄉及弱勢族群的問題與困難。

更有部分企業單位，經由釋放閒置空間或提供設施服務，讓社區進行創意參與，如新光三越嘉義垂楊店與嘉義市文化局共同策劃「2017暑假好好玩」活動，更提供商用空間推廣社區達人體驗課程及產業成果；台塑關係企業(台化公司、長庚生技、亞朔公司)與社區共同討論廢棄廠房再利用活化，推動社區生態保育、環境保護等工作，更號召退休員工認養社區綠美化空間。

高雄市萬海航運提供貨櫃，為旗山區建立二手傢俱雲端智能倉庫系統，協助二手物資循環再利用；蘭揚汽車參與祈冬踩街活動，透過五營旗旗座製作及大偶操作與學習，關心社區在地文化；台南企業股份有限公司（台南企業文化藝術基金會）透過劇場演出重現巴克禮博士和平與日軍談判的台南古史，並與水水台南CSR聯盟協力媒合大專青年與公所，推動「食養社區人文農創」、「緩慢經濟旅行新創」及「第三人生青銀共創」等創新服務模式，皆是第二部門在這一兩年的重要貢獻。

當企業與社會的關係越來越親近，企業扮演的角色，也越趨多元的時代，社區營造不再只是透過公部門的政策指引與資源擾動，相信未來有企業夥伴的參與，將為台灣這塊土地，注入一股更強而有力的能量，落實友善共好及永續發展之生活價值。

(中時電子報)