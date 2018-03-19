321國際森林日！緣起一個9歲男孩善心愛地球

2018年03月19日 06:19 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

地球資源有限，攸關大自然的樹木也受到威脅！本周三（3月21日）是「國際森林日」！你知道這個節日怎麼來的嗎？全球植樹源起於一位德國9歲的男孩，其愛心感動了聯合國，，獲得聯合國支持進而推動全球植樹計畫並引起各國迴響。

新北市政府為響應植樹月及3月21日，參與「國際森林日」及聯合國全球植樹1兆棵行動，於3月18日新北市板橋區埔墘公園辦理植樹推廣工作，當日市長朱立倫與松下集團總經理林淵傳和技嘉科技、財團法人靈鷲山佛教基金會等單位及民眾共400多人一同種下25棵台灣欒樹及2000多棵灌木，改造埔墘公園成為可誘鳥引蝶，生態層次更豐富的休憩處。而活動所種植的樹木更突破新北市自2006年以來累積種植第115萬棵里程。

朱立倫表示，這項全球植樹源起於一位德國9歲的男孩，在看了一部環境變遷的紀錄片後，發起在他的國家種下100萬棵樹，最後進入聯合國的殿堂，大聲疾呼請全球一同種樹保護我們的地球，獲得聯合國支持進而推動全球植樹計畫並引起各國迴響，而新北市自2006年至今透過公有造林計畫、民眾自主造林、海岸造林、公私合作造林等方式，已種植114多萬株樹，森林覆蓋率已達76%，林地增加面積為全國第一。

新北市不會止步於此，會更往前進。因此，本次植樹活動響應聯合國的全球植樹1兆棵行動，將成果資料登錄於執行該計畫的「種樹救地球基金會」官網，成為台灣第一個響應的政府機關。目標於年底前達到120萬棵，一同為「種樹救地球」盡一份心力，也讓世界知道新北市減碳的努力。

農業局長李玟表示，農業局秉持友善環境的信念，持續營造及復育本市生態，於新北市推動永續山林的保育、全民造林政策及維護國土的海岸造林，並積極地復育原生植物(台灣百合、艷紅鹿子百合、烏來杜鵑)工作，永續生態。營造讓市民及孩子們擁有好山、好水、好空氣，讓新北市成為宜居城市。

(中時電子報)