3月19日三大報頭版要聞

2018年03月19日 07:16 中時電子報 綜合報導

@中國時報

中國大陸修憲取消國家主席任期限制，在國際間引發熱議。我情治官員分析指出，中共國家主席習近平的權力愈穩固，反而對台灣愈有利，因為代表習近平可以壓得住大陸內部鷹派聲音，確保兩岸和平穩定。

文壇大師、一代老頑童李敖昨日上午因腦幹腫瘤病逝台北榮總，享壽83歲，其妻與兒子李戡隨侍在側，陪伴他安詳走完人生旅程。李敖辭世後，家人聲明也很有「李敖風格」，李戡表示，父親身後事一切從簡，不辦追思會與告別式，但李敖的非婚生女兒李文則打算提出「親子訴訟」，希望法院還給她一個「祖宗李家的定位」（認祖歸宗）。

美國《台灣旅行法》生效後，高雄市長陳菊成為第一位訪美的民選地方首長，她於美東時間17日下午8時許（台北18日上午8時），抵達紐約甘迺迪機場。陳菊在機場受訪表示，《台旅法》通過對台美關係是重要一大步，期盼台灣能有更多的國際空間。據悉，陳菊此行可能會見白宮國安會亞洲事務資深主任博明（Matt Pottinger）、國務院代理東亞暨太平洋事務助卿董雲裳。

獨派大老辜寬敏評價台北市長柯文哲沒有基本思想，前副總統呂秀蓮也說，她握有一份資料，柯的支持者看了會慚愧，因為柯有嚴重的是非問題。對於綠營批評，柯文哲19日表示，辜寬敏的意思是指「不會關心市長選舉」，再問一次答案會不一樣，至於呂秀蓮不要故弄玄虛了！

@旺報

中共中紀委副書記楊曉渡18日當選為大陸新設立「國家監察委員會」的首位主任，未來與中紀委書記趙樂際，將分別執掌黨和政府系統的兩大反腐機構。大陸黨政人士分析，此安排體現黨的領導，全國人大監督的「一府、一委、兩院」也正式成形，國監委不與國務院平行，而是與兩院（最高法院與檢察院）平級。

大陸國務院總理李克強18日順利連任，特別的是，因今年首次在全國人大舉行憲法宣誓就職儀式，大陸國家主席習近平特別在會議現場，簽署任命李克強任總理的「主席令」，官方新華社並將這個簽署動作寫進通稿的首段。此外，習近平、李克強與國家副主席王岐山得到的反對票數，也被外界拿來做比較。

討論多時的《台灣旅行法》日前由美國總統川普簽署，正式立法生效。自17日簽署至18日上午，包括中國駐美使館、外交部、國防部與國台辦，加上官媒《人民日報》在內的五大機構，接續發聲、亮劍，表達反對立場，國台辦更措辭嚴厲的警告蔡政府，「挾洋自重必將引火燒身」。

大陸在每屆人事更迭時，選出國家主席或黨的總書記後，隔天的《人民日報》頭版都會刊出國家主席、軍委主席及人大委員長，或是黨總書記及常委們的照片，但是18日的《人民日報》頭版是第一次只剩下國家主席當選人習近平一個人的「超大」個人照，同一天當選的人大委員長栗戰書的照片則放到2版。這都是為了強化習近平的領導力。

@工商時報

晶圓代工龍頭台積電（2330）雖受到蘋果iPhone供應鏈庫存調整及新台幣兌美元匯率升值影響，今年前2個月合併營收表現不盡理想，但隨著聯發科手機晶片、輝達（NVIDIA）繪圖晶片、比特大陸（Bitmain）加密貨幣挖礦運算特殊應用晶片（ASIC）等16奈米及12奈米訂單轉旺，產能已被客戶包下，並將滿載投片到今年下半年。

面對美國總統川普執意實施鋼鋁關稅，德、中兩國領導人上周六熱線討論全球鋼市產能過剩議題，並同意周一在阿根廷首都召開的20國集團（G20）財長會議架構下尋求解決方案。

「台灣金融聯合都更服務公司」成立進入倒數計時。據透露，對於八大公股行庫與台灣金聯共同成立的「台灣金融聯合都更服務公司」，政務委員張景森已在上周五（16日）召集內政部次長花敬群、財政部次長蘇建榮和八大公股行庫、台灣金聯董座開會，並決定在本周五（23日）召集發起人大會。

據了解，綠委高志鵬近期將提出公司法修正版本，鎖定公司祕書制度擴大職權、刪除法人董事、委託書不得行使董監表決權等三大議題加碼演出，令企業界相當緊張，四處陳情盼踩煞車，一旦企業無法派任法人董事，將有2萬6千家公司首當其衝，恐將強烈衝擊投資環境。

(中時電子報)