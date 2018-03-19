從小看李敖「禁書」長大 蔡啟芳、柯建銘都啟蒙

2018年03月19日 08:30 中時 郭建伸

有「立院三寶」之稱的蔡啟芳。(中時資料照)

作家李敖昨天病逝，雖然他曾公開反對台獨，看似與民進黨不對盤，但因李敖在白色恐怖時期是知名的黨外政論家，不少民進黨早期的政治人物都李敖的「書迷」，從小看他的禁書長大，言談之間對李頗有讚譽。由於李生前曾擔任過第6屆立委，昨不少民進黨政治人物聞訊後都紛紛表達遺憾。

有「立院三寶」之稱的蔡啟芳曾痛罵李敖是匪諜，李敖在國會噴瓦斯的那天他還在現場擔任會議主席。蔡昨天受訪時說，從他還是少年的時候，就很崇拜李敖的著作，如千秋評論叢書，去書店還要特別拜託老闆幫他留書，否則會買不到。

蔡啟芳回憶，跟李敖在立法院當同事後，雖然因為黨派及意識形態，不認同他的許多作為，甚至只要提到軍購李敖就「抓狂」，但也坦言李過去對台灣的民主運動有「不可抹滅」的貢獻。

蔡啟芳昨說，在立法院時，與李敖時常鬥嘴鼓，有次李敖還特別送他一張美女照片，上面附有李敖的簽名，「要我好好享受」，相當有趣。不過蔡昨也很沈重地說，聽聞李敖過世，心情相當「毋甘」，祝他一路可以好好走。

民進黨團總召柯建銘昨說，他大學時常常看李敖的書，但李的著作當時常被禁，買他的書都要到特定的書報攤。柯稱讚，李敖的文筆、歷史感都很好，且當時最感批判國民，寫文章很有考據，也是台灣早期民主運動的催生者，也算是他的啟蒙者之一。

柯建銘回憶，兩人曾於第6屆立委時同事，但李獨來獨往，沒參加黨團，「民進黨裡算是我跟他最有往來」；對他印象最深刻的是為抗議軍購案在質詢秀裸照，並且在程序委員會放催淚瓦斯大鬧會場；私底下的李敖「人情味很重」，待人處事不分藍綠，見到人都會打招呼相當客氣。

柯說，多年去李家拜訪時，「家裡是滿坑滿谷的書，書架、地板上都是書」，後來李出書他也自掏腰包買還分送；前陣子李敖身體不好，但他因為太忙而沒時間去探視，這點讓他感到相當遺憾。

(中時)