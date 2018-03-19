老娘也有人要！Hold住姐甜曝合照宣布結婚

「Hold住姐」謝依霖在生日這天宣布結婚喜訊。(圖／翻攝自謝依霖微博)

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中時電子報
／綜合報導
謝依霖(左起)、郭碧婷、郭采潔、楊冪合演《小時代》系列電影。(圖／本報系資料照)

「Hold住姐」謝依霖在28歲生日這天，分享結婚喜訊，並曬出兩人可愛合照，開心說：「是的你沒聽錯哦！老娘也是有人要的～」，消息一出讓網友又驚又喜，紛紛送上祝福。

謝依霖在19日生日這天凌晨，開心PO文表示今天不一樣囉，「阿霖脫單了！是的你沒聽錯哦！老娘也是有人要的～人都要有夢想嘛～我結婚啦」，不僅脫單還直接升格人妻，還開玩笑虧「人生難得怒刷一波存在感」，要大家祝福她，她也曬出一張Q版卡通合照，短發的她和平頭粗眉男一起，上面還寫著「Green＆Lin」，「Green」應該就是男方英文名。

其實，謝依霖出道以來緋聞不多，6年前和男友分手後，就沒有新戀情，直到2015年，被媒體拍到和一名帽子男同回她住處，被疑是同居狀態，事後她表示帽子男是高中同學，兩人只是好友，並沒有同居，而和她結婚的「Green」先生，到底是帽子男或另有他人，另外界相當好奇。

謝依霖因在《大學生了沒》表演「一秒變格格」爆紅，後接演大陸電影《小時代》、《撒嬌女人最好命》等，並和范冰冰合作真人秀《挑戰者聯盟》，人氣紅遍兩岸，現傳出婚訊，也讓粉絲相當驚喜，紛紛留言祝福，「生日快樂、新婚快樂！」

(中時電子報)

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