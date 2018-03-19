後天氣溫暴跌10℃ 吳德榮：周三到周五早晚「非常冷」

2018年03月19日 07:34 中時電子報 簡怡欣

這幾天氣溫回暖，今(19)日西半部高溫更將上看30℃。不過，後天起氣溫將暴跌，北部高溫從28℃下滑到18℃，明顯溫差達10℃；中部以北低溫預估將出現11℃，沿海空曠地區可能更低，這波低溫一路持續到周五，早晚將會非常冷。

氣象專家吳德榮於今日「三立準氣象·老大洩天機」指出，最新(18日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，明(20)日冷鋒過境，中部以北及花蓮以北有陣雨或雷雨；後天天氣轉為乾冷，週四、五(22、23日)各地晴朗穩定，白天陽光照射時體感較為溫暖，但早晚氣溫「明顯偏低」。

他說，周三晚到周四晨、周四晚到周五晨期間，因強冷空氣及輻射冷卻作用，中部以北局部地區將出現11、12℃的低溫，很有「乍暖還寒難將息」的氛圍，提醒要注意氣溫的劇烈變化。

中央氣象局表示，周三到周五清晨受大陸冷氣團影響，除了中部以北及東北部低溫將下降11℃，其他地方13到15℃，北台灣整天感受寒冷，其他地方早晚也偏冷。

直到周五白天起，冷空氣減弱、逐日回暖，吳德榮指出，預估這周末天氣晴朗穩定，白天溫暖舒適、早晚偏涼微冷，日夜溫差大。但下周一(26日)另有波微弱系統可能帶來輕微變化，需再觀察。

(中時電子報)