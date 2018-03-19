讓李遠哲為教改道歉 李敖昔日質詢網友驚呼

2018年03月19日 08:25 中時電子報 謝雅柔

知名作家李敖昨上午逝世於台北榮民總醫院，享壽83歲。他昔日質詢當時中央研究院院長李遠哲的歷史也被網友挖出，有網友認為「強！國會頻道現在一堆來搞笑的立委」；也有網友表示「李敖也只是逞口舌之快」。

2005年的10月13日，當時擔任立委的李敖在立院質詢李遠哲，問李遠哲「回到台灣十多年來，有沒有犯過錯？有哪一件事需要跟社會道歉？」李遠哲則說這十年來，他雖然沒能影響教育部的教改工作，但他仍在努力。如最近高中分流，這將會變成分級制度...。然而，李遠哲的話還沒說完就被李敖打斷，李敖說有沒有需要向他們認錯的事？這十年來，有沒有做錯嚴重的事，需要認錯？還是說十年來，李遠哲所做的，沒有一件事錯的？李遠哲則說他做的事當然有錯，「沒能抒解升學壓力，反而加深了」。李遠哲說他願意向各位道歉，因為社會對教改會有太大的期待，而不了解其實教改會所能做的，只是將諮議報告書提交給行政院，之後他無法著力。但社會對教改會有這麼大的期待，而他卻沒能做到，他需要道歉。

此外，李敖當時問及，五年前李遠哲違背在中央研究院對同仁的諾言，支持陳水扁向上提升。如今，陳水扁的民調卻從75%降到25%，這是向上提升，還是向下沈淪？抑或是民調錯誤？「你要不要為這件事向我們道歉？」李遠哲則回應他在2000年參加國政顧問團時，就把辭呈交給陳總統。因為他從小就希望能為社會改變盡心力，就像藍色毛毯中所說的，為社會改變奉獻心血。所以，當他看到社會的腐化後才講這些話，也辭掉中研院的工作，他從未想過當部會首長或者政務官。李遠哲說在他講過向上提升的幾年後，看到自由、民主確實進步了不少；媒體擴大了，卻還不理想，也看到人民對政府的期待提升很多，但是執政者有兩點是需要努力改善：包或政策的精準性，也就是太粗糙；此外，有一些人的操守要更好。從這個方向來看，他有點失望，因為民進黨沒能做得更好。

對此，網友則表示「強！國會頻道現在一堆來搞笑的立委」、「或許當下覺得是謾罵無理質詢，十幾年回頭看該如何定義?」、「這才是知識分子的對談方式」、「這質詢真的挺有深度的」、「挖坑給人跳真刁鑽」。

不過也有網友不以為然，並表示「李敖也只是逞口舌之快」、「講半天只是要罵人」、「感覺李遠哲答得不錯?」、「十幾年回頭看？現在回頭看他扔煙霧彈的舉動如何定義？」、「委員會質詢拿來聊天，跟現在差別在哪？」

(中時電子報)