社員激增 國際扶輪3462地區盛大創會

2018年03月19日 08:45 中時 馮惠宜

國際扶輪社3462地區創區首屆年會在台中葳格國際會議中心盛大登場，由重機車隊帶領貴賓乘坐名車進場，聲勢浩大。（馮惠宜攝）

中彰投區企業熱中參與國際扶輪社，在社會激增下催生「國際扶輪社3642區」，18日來自中彰投地區、57社、超過3000位扶輪社友齊聚葳格國際會議中心參與國際扶輪社3462地區創區首屆年會，場面熱鬧溫馨。

3462地區總監謝明憲表示，中彰投地區社團眾多，扶輪社在地區服務相對活躍且具實力，也因此加入扶輪社的人數，因而在去年將3460地區分成3461及3462地區，讓扶輪社的張力再形擴大！

國際扶輪3462地區創區年會，除了闡述友誼、社區服務，並交換過去一年參與國際扶輪的心得，擬定未來一年在台灣公益服務的方向。

謝明憲表示，台灣因兩岸問題，在世界公領域突破有一定的難度，但是扶輪社是國際性服務社團，集結了各行各業傑出的企業人士，透過世界性的聯誼，增進國際間的了解，並致力於親善與和平，台灣不只能積極參與世界公益，在與各國的互動中，台灣更因此被世界看見！

除了國際能見度，地區的服務更是不遺餘力，企業的力量更讓偏鄉的孩子看見未來。3462地區今年大力推動的「原民大未來」計畫，中部共有15個扶輪社參與，認養15所偏鄉國小1年，在創區年會裡各社也分享心得，凝聚地區向心力，共同朝創新友誼、愛在扶輪的目標前進。

(中時)