NBA》忍者龜比肩大O 連5場大三元轟翻暴龍

韋斯布魯克19日不僅拿下本季第23次大三元，更是連5場大三元。(美聯社)

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中時電子報

「忍者龜」韋斯布魯克切換到上季狂掃大三元模式！韋斯布魯克19日拿下全場最高37分，外加14助攻、13籃板，不僅搶下本季第23次大三元，更是連5場大三元，領軍雷霆132比125中止暴龍11連勝，雷霆也摘6連勝。

韋斯布魯克成為自從「大O」奧斯卡羅伯生之後，史上第2位能夠連5場完成大三元的球星，也是相隔30年後，再次有人做到這項不可思議的成就，韋少全場投22中15，含三分球1投1中，整體手感相當火燙。

「就算面對這種高強度比賽，你也必須努力保持沉著應對，」韋斯布魯克說，「那就是面對球賽的正確態度，我們隊上擁有一堆老將，所以才有辦法做到這些。」畢竟雷霆來到的是全聯盟主場戰績最佳的暴龍主場，想贏沒那麼容易。

不僅韋斯布魯克繼續上演大三元秀，亞當斯也替雷霆貢獻25分、8籃板及4助攻，保羅喬治22分，安森尼15分，布魯爾10分，雷霆光是先發陣容就拿109分，反觀替補只有23分，但在冷靜度方面，雷霆大勝暴龍。

因為暴龍一口氣包含總教練凱西、迪羅薩與伊巴卡3人，都在比賽最後關頭被驅逐出場，引發地主球迷對於裁判尺度相當不滿，迪羅薩仍拿全隊最高24分，前役輪休的羅瑞22分、10助攻，萊特與邁爾斯各有15分。

(中時電子報)

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