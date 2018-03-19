MLB》轉戰洋基後 史坦頓首度對決馬林魚

2018年03月19日 08:37 中時電子報 蔡銘仁

史坦頓(Giancarlo Stanton)去年告別待十年的馬林魚，改披洋基戰袍，洋基今(19日)熱身賽在春訓主場史坦布瑞納球場(George M.Steinbrenner Field)遭遇馬林魚，史坦頓首度獲得機會跟老東家交手，並擔任第四棒，2打數貢獻1安、1打點，助球隊8比5贏球。

史坦頓2007年生涯自馬林魚起步，十年間改寫全壘打、打點及壘打數三項隊史紀錄，對馬林魚而言，他已經是地位非凡的傳奇打者。不過，馬林魚改由吉特(Derek Jeter)團隊掌權後，史坦頓去年休季期間，告別馬林魚來到洋基。

史坦頓轉隊後，今首次跟馬林魚交手，賽前不忘跟前教練及隊友們噓寒問暖。馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)說，如果有好身手，到哪都會很好，史坦頓年輕有活力，不過很低調，這有助他待在紐約，「他已經很棒了，也很有自信，一旦有信心，就能迎接任何挑戰。」

麥總也透露，史坦頓是很好教、沒什麼自我堅持的選手，對馬林魚而言，能不失去他當然是最好的，「但就如大家所知，我們是小市場球隊，很難去負擔一個薪資占了團隊薪資30%的球員，這在打造有競爭力球隊的路上，會成為束縛。」

史坦頓與老東家重逢，洋基總教練波恩(Aaron Boone)說，其實他沒特別意識到這件事，「他現在喜歡這裡，這也多虧他們(馬林魚)。我想馬林魚對他來說，就跟家一樣，不過我想他來到這、成為球隊的一員，不用特別強調以前的任何事，他應該也喜歡這樣。」

到比賽開打，擔任四棒左外野手的史坦頓，面對老東家2打數1安、1打點，另被三振1次、保送2次。不過，這場比賽史坦頓的鋒芒，完全被開轟的柏德(Greg Bird)及桑契斯(Gary Sanchez)蓋過；桑契斯連同這轟，熱身賽已經打了4發全壘打。

史坦頓雖變「配角」，但他沒有很在意，「我仍盡我所能表現，當我打不好時，會需要來自其他人的協助，我是打線的一員，我們是一體的。」洋基打線爆發，敲11安攻得8分，加上甫榮膺開幕戰先發的塞弗瑞諾(Luis Severino)，繳5局失3分好投，洋基8比5擊敗馬林魚。

屆時例行賽開打，馬林魚跟洋基整年會交手四次，4月16、17日，是馬林魚作客洋基主場，接著4月21、22日，換洋基到邁阿密作客，也代表史坦頓將回到昔日熟悉的戰場作戰。史坦頓說，到時感覺或許會有點怪，但不會感覺很差。

(中時電子報)