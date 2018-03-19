「兩岸通」陳明通再掌陸委會 上任就是一場硬仗

陳明通今就任陸委會主委。（本報系資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

回鍋擔任陸委會主委的陳明通今天正式走馬上任，首要任務就是依行政院指示成立常設性專案小組，負責督導、追蹤、研析大陸惠台31項政策及日後大陸對台新措施。陳明通被視為民進黨內的兩岸通，「阿通師」再次出馬，能否為蔡政府兩岸政策帶來新契機，各界高度關注。

2000年5月20日至2004年5月19日，陳明通擔任陸委會副主委，當時主委是現任總統的蔡英文。2007年4月10日至2008年5月20日，陳明通接任陸委會主委，他此番回鍋，創下「兩任主委」首例。但兩岸學界多數認為，在蔡英文兩岸政策不變的情況下，「兩岸通」也未必有辦法打開當前兩岸僵局。

陳明通上任第二天(20日)即將赴立法院列席院會總質詢，21日出席立法院內政委員會做業務報告並備詢，預料在野黨立委將針對未來兩岸關係發展提出質詢。

陳明通出身學術界，被陸方認定為比較務實可談的綠營主要智囊，近10年來，他與大陸涉台智庫交流、互訪頻繁。去年11月上旬曾應邀赴陸交流，與陸方全國台研會長戴秉國等重要智庫人士見面，就中共十九大後兩岸關係新形勢交換意見；這是近來綠營很難得的一次登陸交流。

上月陳明通新職發布後沒幾天，對岸公布「31項惠台措施」重要文件，對台灣民眾優惠幅度與程度空前，足以磁吸我方大量專業人才、青年乃至一般民眾西進發展，且把生涯寄託在大陸。這套措施，很可能吸走台灣頗多產業動能與智力資源，是陳明通未上任即碰上的重大挑戰。

有趣的是，大陸全國人大今日也將決定國務院副總理、國務委員及各部委人選，若無意外，國台辦第一副主任劉結一將接棒張志軍，成為新一任國台辦主任。主管兩岸事務部門的陳明通與劉結一若同日就任，將成為兩岸開放交流30多年來「史無前例」的巧合。

(中時電子報)

文章來源：中評關注：陳明通今走馬上任　一來就是硬仗

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