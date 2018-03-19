長青學苑教老人家用手機 與家人溝通無障礙

2018年03月19日 09:29 中時 馬瑞君

「里長，我不會用賴，沒辦法跟孫子講話怎麼辦？」鑑於手機使用普及，很多人習慣使用手機通訊軟體溝通，讓許多不會手機軟體操作的老人家也得了「手機焦慮症」，台中市南區開辦長青學苑課程，讓老人家懂得操作各式APP，讓他們開心終於不是LKK了。

南區福平里長張啟龍表示，過去經常遇到里內老人家跑到里辦公室詢問到底要怎麼用手機？甚至還有老人家十分慌張的打電話找他去家裡，本以為是發生了什麼事情？一到對方才說：「到底那個LINE怎麼用？我怎麼都沒辦法講話？」

張啟龍說，這種資訊焦慮症不僅是年輕人才有，老人家也會擔心因為自己不會操作手機，好像與社會脫節，跟家人有隔閡，想要問家人怎麼操作，常常是教1、2次就不耐煩，讓老人家很受傷；因而才會協調開辦南區長青學苑課程，讓老人家們跟著老師一個步驟、一個步驟的講解，也能輕鬆上手玩手機。

長達8個月、每週兩次，一次上2小時的課程裡，這些「老同學」們從最基本的手機設定功能學起，再進一步學會手機照相機、LINE、臉書、手機翻譯功能等；進階版的再繼續學習用手機APP買股票下單、手機唱卡拉OK，甚至於還可以玩手機直播。

張啟龍說，老人家們的反應非常熱烈，一開課就額滿，還有很多來不及報名的一直詢問：「何時還會再開課？」老人家們學得興致盎然，一次2小時課程常常是意猶未竟、自動加課，才發現：「哇，原來手機裡有這麼多趣味，難怪有這麼多低頭族」。

(中時)