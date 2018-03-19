絕美！三芝「櫻花步道」尋夢幻、小溪沿岸「花」見幸福

2018年03月19日 09:07 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

落櫻繽紛，沿著小溪呼吸新鮮芬多精！粉紅櫻花閃耀三芝！春暖花開的三月天，意味著櫻花季高潮的到來，綻滿步道兩旁、花園庭院的櫻花爭奇鬥豔盛開著，美得讓人窒息！新北市政府綠美化環境景觀處與三芝區公所將於3月24日（六）在三生步道舉辦「走！去新北賞櫻~春櫻傳情．花現幸福」健行活動，現場亦有明信片傳情、拔蘿蔔體驗活動及好吃好玩的櫻花市集與精采表演，實在是假日的好去處呢！

活動當天參加賞櫻集章活動，就有機會得到由三芝區公所用吉祥物「芝櫻」和「福筍」所設計的「三芝限定版櫻花明信片套組」，這對三芝娃娃是以三芝的特產櫻花及茭白筍為設計理念量身打造，在三芝的各項活動都可以見到他們的活潑身影，提醒大家春天來三芝可以賞櫻，秋天則可品嘗鮮甜多汁的茭白筍，同時也歡迎大朋友小朋友來到三芝一定要和可愛的「芝櫻」和「福筍」合影打卡。

三生步道櫻花綻放。（新北市景觀處提供）

另外也可化身一日農夫參加當地社區及農場所舉辦的拔蘿蔔體驗活動。三芝水質清澈土壤肥沃無污染，所生產的蘿蔔更是潔白光滑、纖維細緻，重點是自己當天親自新鮮現採的，絕對鮮甜好吃。活動當天在步道兩旁也不定期會有氣球姐姐及魔術秀等街頭藝人的表演哦！

此外，現場還設有櫻花市集，各種好吃好玩的都可以在市集裡找到!若參加三芝區公所粉絲團活動還有機會獲得當地小農栽種的「鮮採蔬菜包」等贈品。今年春天不妨來三芝體驗藍天、微風、櫻花及河流共譜的樂活好時光。

所有新北市的花況與賞花活動資訊請密切關注臉書粉絲團「賞花快報」，同時呼籲各位前往賞花的民眾務必愛惜這些為我們帶來美景的櫻花，不要踩踏根部或攀折樹枝，以免影響櫻花的生長，讓來年也想來一睹櫻花丰采的遊客也能體驗到現在的感動呦！

(中時電子報)