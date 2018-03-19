牙刷開花、發黑還在用？ 沒掌握時間換牙刷小心牙周病

2018年03月19日 09:12 中時電子報 林郁庭

依國民健康局調查，40歲以上成年人中，有90%的人有輕重程度不一的牙周病，對此，三軍總醫院牙周病科主任黃仁勇表示，牙周病的形成與「刷牙」習慣有關，除了每天刷牙少於3次者易罹病以外，牙刷沒有定期更換者也會提高風險。

黃仁勇說，正確的刷牙習慣應遵守「333原則」：三餐飯後、每次3分鐘、3個月換一次牙刷。每2~3個月換牙刷是許多人容易忽略的，大多數的人習慣用半年以上還不丟，甚至用到刷頭發黑、變形仍不換。

根據蘋果日報報導，黃仁勇表示，浴室不通風容易增加牙刷刷頭累積黴菌、細菌等孳生機會，這時每天刷牙時使用遭污染的牙刷，就可能把牙周病的致病菌「刷入口中」，反而容易引起病發。另外，牙刷用久刷毛會變形，硬刷恐會造成牙齦萎縮。

黃仁勇解釋，因為牙周病不像有疼痛感的蛀牙，較易人忽略病情，目前全台8成的成年人罹患牙周病，可說是新國民病。牙齦紅腫流血是牙周病的初期症狀，不過卻有超過7成的人誤是「睡眠不足」的症狀、超過5成誤為「吃了上火食物」，導致火氣大。一旦睡眠不足等因素讓免疫力低落時，牙周病情恐會爆發，輕則牙齦化膿、浮腫；嚴重可造成牙齒脫落降低咀嚼消化的功能，或影響糖尿病、心血管等系統性疾病，有致死風險。

(中時電子報)